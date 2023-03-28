В Самаре продают здание МФЦ за 180 млн рублей

В Самаре выставили на продажу здание МФЦ, расположенное на Московском шоссе, литДк28А. Стоимость объекта - 180 млн рублей. Соответствующая информация размещена на одной из площадок бесплатных объявлений.

Общая площадь бизнес-центра - 2,1 тыс. кв. метров. В объявлении уточняется, что заключен долгосрочный договор аренды с "федеральным арендатором", организована наземная парковка.

"В здании есть главные и запасные входы, удобная функциональная планировка, по периметру здания большое количество окон, что позволяет использовать помещения в них как с планировкой open space, так и с планировками кабинетного типа", - уточнил собственник.