В Самаре продают здание МФЦ за 180 млн рублей

В Самаре выставили на продажу здание МФЦ, расположенное на Московском шоссе, литДк28А. Стоимость объекта - 180 млн рублей. Соответствующая информация размещена на одной из площадок бесплатных объявлений.
Общая площадь бизнес-центра - 2,1 тыс. кв. метров. В объявлении уточняется, что заключен долгосрочный договор аренды с "федеральным арендатором", организована наземная парковка.
"В здании есть главные и запасные входы, удобная функциональная планировка, по периметру здания большое количество окон, что позволяет использовать помещения в них как с планировкой open space, так и с планировками кабинетного типа", - уточнил собственник.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой