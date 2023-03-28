Tele2 оптимизировала сеть в Самарской области за счет увеличения высоты подвесов

Tele2 оптимизировала работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов по всей стране. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре. После оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%.
В 2023 году Tele2 реализует федеральный проект по оптимизации работы действующих базовых станций. Он охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций — технические специалисты постоянно анализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала проект почти на треть — инженеры перенесли оборудование на 320 объектах.
Специалисты по радиопланированию анализируют качество существующего покрытия сети и технические KPI работы базовых станций. Это позволяет определить локации, где близлежащие объекты могут быть препятствием на пути распространения радиоволн и где потенциал уже работающей БС не исчерпан. Далее региональные специалисты определяют объекты для увеличения высоты подвеса оборудования, прорабатывают технические решения и возможности реализации на местах. Это может быть модернизация существующего объекта или размещение в альтернативной локации.
Среднее увеличение высоты подвеса составило 16 метров. Это позволяет расширить покрытие сети и включить в зону действия базовой станции большее число абонентов. В результате трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47% после оптимизации. Для абонентов это выражается в улучшении качества мобильного интернета, для компании — в росте выручки.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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