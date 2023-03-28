Президент РФ Владимир Путин оценил темпы строительства жилья в Самарской области

Во вторник, 28 марта, президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы строительства жилья, переселения граждан из аварийного фонда, восстановления прав обманутых дольщиков и выделения квартир детям-сиротам.
Дмитрий Азаров отметил, что благодаря прямой поддержке главы государства и федерального правительства в последние годы в регионе происходят колоссальные изменения. Это касается всех направлений экономического и социального развития.
"Стройка хорошо идет", - обратил внимание Владимир Путин. "В 2021 году сделали значительный, опережающий шаг вперед. В 2022 году удержали эти показатели и чуть превысили плановые, согласованные с министерством строительства и правительством Российской Федерации. Почти 1900 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию", - подчеркнул губернатор Самарской области.
Отдельное внимание во время встречи было уделено переселению жителей региона из аварийного жилья.
"По нацпроекту предполагается к переселению 24294 гражданина, 385 тыс. кв. м жилья. По состоянию на 1 января 2023 года мы переселили 11294 гражданина и таким образом высвободил 187 тыс. кв. м аварийного жилья. Это с опережением плана где-то 113%, - рассказал Дмитрий Азаров. - У нас есть полная уверенность, что в нормативные сроки до конца 2024 года, Владимир Владимирович, мы полностью с задачей справимся. Нам предстоит ликвидировать еще 197 тыс. кв. м аварийного фонда, 13 тыс. человек переселить. Мы постараемся сделать это даже чуть пораньше".
Большое внимание в регионе уделяется решению вопроса обманутых дольщиков. Задача контролируется лично Дмитрием Азаровым. С первых дней работы в должности губернатора он регулярно проводит встречи с жителями региона, пострадавшими от рук недобросовестных застройщиков, чтобы вместе определить, как двигаться дальше по каждому незавершенному объекту.
Президент России поинтересовался, сколько еще дольщиков осталось в Самарской области. Глава региона отметил, что в планах этого года - восстановить права 1781 человека. "Мы планируем справиться с задачей до конца года. 95 проблемных объектов мы уже ввели в эксплуатацию, осталось 11. Это сложные объекты, но, Владимир Владимирович, с задачей справимся. Понимаем, что делать и как. Уверен, что получится", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Без внимания не остался вопрос обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Напомним, с 2018 по 2021 годы в Самарской области в новые квартиры переехали 2706 человек.
"Вы также постоянно обращаете внимание на этот чувствительный вопрос. Хочу сказать, что в прошлом году 950 ребятишек получили квартиры. Очередь сохраняется. У нас где-то около 2600 ребят. Но в последние годы удается ее сокращать. Конечно, этот вопрос тоже надо дожимать. Понимаем, насколько он важен", - подчеркнул Дмитрий Азаров. В этом году в планах - обеспечить жильем не менее 600 детей-сирот.
Важно отметить, что в Самарской области запущен механизм выдачи сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам, у которых уже есть семья и постоянная работа. При этом молодые люди могут дополнительно использовать материнский капитал или личные средства, самостоятельно выбрав для себя наиболее подходящую квартиру.
Вместе со строительством нового жилья создается и вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, спортивные объекты. Меняется облик городов и сельских территорий благодаря программе "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство ведется во дворах и общественных территориях. За 2019-2022 гг. в регионе приведено в порядок 649 общественных и 1292 дворовые территории. В текущем году будут благоустроены 273 двора и более 140 общественных пространств.
"Изменения в Самарской области колоссальны", - сказал Дмитрий Азаров. "У вас это получается", - подчеркнул Владимир Путин.
"Хочу вам отдельно доложить о том, что у нас в каждом городе Самарской области, расположенном на берегу Волги, за эти годы появилась своя набережная. Вы давали отдельное поручение, и теперь во всех волжских городах Самарской области есть своя набережная, в том числе в Тольятти", - рассказал губернатор.
"Меняете облик города", - отметил глава государства. "Абсолютно, - добавил Дмитрий Азаров. - Владимир Владимирович, тольяттинскую набережную, надеюсь, вы сможете увидеть, лучше в летний период, конечно. Там 700 м только одного непрерывного фонтана. Я уверен, что горожан это сильно порадует - они об этом очень просили. Я вас благодарю за поддержку. Надеюсь, и по второй очереди набережной мы поддержку найдем".
Напомним, жители Тольятти ждали появления набережной несколько десятков лет. Уже сейчас общественное пространство на берегу Волги приобрело совершенно новые очертания. В прошлом году полностью завершен первый этап реализации масштабного проекта, в рамках которого созданы многоуровневые променады, разнообразные спортивные площадки, детская зона с множеством аттракционов, высокотехнологичная система освещения. Фестивальная площадь с амфитеатрами и водным экраном для световых представлений призвана стать главным событийным пространством города.
Новая набережная уже стала не только любимым местом отдыха жителей города, но и объектом притяжения для гостей со всей Самарской области и из других регионов, одной из главных туристических достопримечательностей. В этом году работы будут продолжены.
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