16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области работники дорожной отрасли передают знания молодым кадрам "Победа" запустила рейс из Самары в Анталию В Красноармейском районе начался капремонт трассы Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка Увеличилось число авиарейсов из Самары в Ереван Арбитражный апелляционный суд все же обязал "Самаратрансстрой" отремонтировать Волжское шоссе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Гайд от билайна: какие смартфоны выбирает старшее поколение

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2022 году доля смартфонов у абонентов 55+ в Самарской области перешагнула отметку в 66%.

Фото: freepik.com

Времена, когда бабушки и дедушки пользовались исключительно старыми телефонами с большими кнопками, давно позади. Теперь люди старшего поколения — полноправные участники мобильного процесса с (относительно) современными телефонами на руках. Билайн уделяет особое внимание комфорту и безопасности своих пожилых клиентов, поэтому мы подробно изучили, каким телефонам они отдают предпочтение.

В 2022 году доля смартфонов у абонентов 55+ в каждом регионе РФ наконец перешагнула отметку в 50%. Последними это сделали Республика Мордовия, Пензенская и Тамбовская области. В Самарской области по итогам 2022 года доля смартфонов среди абонентов старшего поколения составила 66,05%, что на 3,6 процентных пункта больше, чем годом ранее. Самыми продвинутыми оказались бабушки и дедушки из Якутии, Чечни и Забайкальского края — там доля смартфонов уже превышает 80%. Отдельно стоит отметить результат Чечни — это единственный регион, в котором доля смартфонов немного сократилась в пользу более простых устройств.

К концу 2022 года процент смартфонов на руках у пользователей 55+ составил 65,58%, что на 4 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Самым популярным брендом смартфонов у бабушек и дедушек остается Samsung. Отдельно стоит отметить, что iPhone продолжает пользоваться успехом и у людей старшего поколения. Самыми популярными стали модели 7 и 11 — в первую очередь из-за своей доступной цены.

Всего на долю устройств от Apple в 2022 году пришлось 11%. Этот показатель не изменился по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году в топ впервые вошли бренды OPPO и POCO, увеличив присутствие в 1,5-2 раза. Отдельной популярностью на протяжении всего года пользовались телефоны REALME: их доля выросла на 157% (более чем в два раза).

Стоит также обратить внимание на бренд INFINIX, который не пользовался популярностью у людей старшего поколения до 2022 года, но сумел вырасти на целых 1425% и стать самым быстрорастущим брендом в этом сегменте.

Таким образом, смартфон играет все большую роль в жизни наших бабушек и дедушек, а значит, становится желанным подарком. Найти подходящий можно в интернет-магазине на сайте билайна или в офисах продаж. Если вам не удалось выбрать подходящий подарок самим, посмотрите вот эту подборку от билайна — в ней собраны лучшие модели для людей старшего поколения.

А еще до 23 апреля билайн запустил предложение "3 в 1: Комплект выгоднее смартфона". Популярные модели бренда Xiaomi доступны для покупки в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит от 2 500 до 4 000 рублей — в итоге такой комплект получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции. В акции участвуют смартфоны Xiaomi, полный список которых доступен по ссылке.

Реклама. beeline.ru

LatgC8sWF
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2