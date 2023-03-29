Институт наставничества укрепляется инновациями

Представить работу учителя — будь то воспитатель, школьный педагог или преподаватель среднего профессионального образования — без постоянного общения с чутким и опытным наставником, пожалуй, трудно. Особенно нуждаются в поддержке молодые педагоги и преподаватели "от станка", пришедшие в профессиональные образовательные организации непосредственно с производства.
Содействовать закреплению новых специалистов на рабочем месте — таков принцип работы региональной инновационной площадки, созданной на базе Самарского социально-педагогического колледжа (ССПК).
"Хорошего опытного специалиста приглашают в учебное заведение в качестве преподавателя. Но хороший специалист не обязательно хороший педагог. Он не владеет навыками построения учебного задания, общения с подростками и т. д. В нашем центре будут созданы возможности для восполнения их профессиональных дефицитов и общения", — так объяснила цель создания инновационной площадки "Профессиональные ступени" заместитель директора по научно-методической работе Самарского социально-педагогического колледжа Ольга Севостьянова.
Да, мастер золотые руки не получит здесь профессионального педагогического образования, но такой задачи и не ставится. Работа центра направлена на то, чтобы помочь ему найти подходы к учащимся, освоить методику преподавания, потому что хорошо владеть профессией самому и уметь передать навыки другому человеку — это совсем не одно и то же.
Вторая, но не менее важная задача центра — поддержать молодых педагогов, пришедших работать в образовательные учреждения. Тема наставничества одинаково актуальна для школ, гимназий, колледжей, техникумов, центров для одаренных детей. В любом образовательном учреждении стремятся в первую очередь укрепить свой педагогический потенциал: не только набрать педагогов, но и вырастить их, создать им комфортные условия и оставить работать у себя. Как это сделать, научат в ССПК.
Основная деятельность колледжа — подготовка специалистов в области образования: учителей начальной школы, дошкольного воспитания. В качестве инновационной деятельности выбрано такое направление, как механизм наставничества. Независимо от профессии, которой обучают в образовательном учреждении, у наставников много общего. На базе региональной площадки коллеги из разных городов и регионов смогут делиться своими проблемами и трудностями, а также вместе решать поставленные задачи.
"Для этого планируется привлекать сетевых партнеров из других профессиональных образовательных организаций нашей области, у которых есть потенциал для того, чтобы научить людей работать со студентами", — рассказывает Ольга Севостьянова. — У нас будут проводиться совместные мероприятия: мастер-классы, рабочие группы, которые помогут педагогам активней включаться в работу с опытными коллегами, быстрее адаптироваться к этой работе, не бояться трудностей".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.