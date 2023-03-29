Институт наставничества укрепляется инновациями

Представить работу учителя — будь то воспитатель, школьный педагог или преподаватель среднего профессионального образования — без постоянного общения с чутким и опытным наставником, пожалуй, трудно. Особенно нуждаются в поддержке молодые педагоги и преподаватели "от станка", пришедшие в профессиональные образовательные организации непосредственно с производства.

Содействовать закреплению новых специалистов на рабочем месте — таков принцип работы региональной инновационной площадки, созданной на базе Самарского социально-педагогического колледжа (ССПК).

"Хорошего опытного специалиста приглашают в учебное заведение в качестве преподавателя. Но хороший специалист не обязательно хороший педагог. Он не владеет навыками построения учебного задания, общения с подростками и т. д. В нашем центре будут созданы возможности для восполнения их профессиональных дефицитов и общения", — так объяснила цель создания инновационной площадки "Профессиональные ступени" заместитель директора по научно-методической работе Самарского социально-педагогического колледжа Ольга Севостьянова.

Да, мастер золотые руки не получит здесь профессионального педагогического образования, но такой задачи и не ставится. Работа центра направлена на то, чтобы помочь ему найти подходы к учащимся, освоить методику преподавания, потому что хорошо владеть профессией самому и уметь передать навыки другому человеку — это совсем не одно и то же.

Вторая, но не менее важная задача центра — поддержать молодых педагогов, пришедших работать в образовательные учреждения. Тема наставничества одинаково актуальна для школ, гимназий, колледжей, техникумов, центров для одаренных детей. В любом образовательном учреждении стремятся в первую очередь укрепить свой педагогический потенциал: не только набрать педагогов, но и вырастить их, создать им комфортные условия и оставить работать у себя. Как это сделать, научат в ССПК.

Основная деятельность колледжа — подготовка специалистов в области образования: учителей начальной школы, дошкольного воспитания. В качестве инновационной деятельности выбрано такое направление, как механизм наставничества. Независимо от профессии, которой обучают в образовательном учреждении, у наставников много общего. На базе региональной площадки коллеги из разных городов и регионов смогут делиться своими проблемами и трудностями, а также вместе решать поставленные задачи.

"Для этого планируется привлекать сетевых партнеров из других профессиональных образовательных организаций нашей области, у которых есть потенциал для того, чтобы научить людей работать со студентами", — рассказывает Ольга Севостьянова. — У нас будут проводиться совместные мероприятия: мастер-классы, рабочие группы, которые помогут педагогам активней включаться в работу с опытными коллегами, быстрее адаптироваться к этой работе, не бояться трудностей".