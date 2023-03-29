Дмитрий Азаров принял участие в заседании федеральной рабочей группы по строительству в РФ межвузовских кампусов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании федеральной межведомственной рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов. Совещание состоялось под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Глава региона представил доклад о ходе реализации проекта по строительству в Самаре международного межвузовского кампуса на 5000 мест IT-направления, который станет мощным драйвером развития в губернии научно-образовательного кластера и точкой притяжения высококлассных специалистов различного профиля.
Задача по созданию в РФ до 2030 года сети университетских кампусов поставлена президентом страны Владимиром Путиным. Под руководством губернатора Дмитрия Азарова была разработана концепция создания в Самаре международного межвузовского кампуса IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями.
Благодаря системной работе региональной команды Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.
В прошлом году глава региона представил проект кампуса Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Сегодня поэтапный план создания кампуса в Самаре реализуется под личным контролем Дмитрия Азарова.
"Кампус - это не просто строительство, но, прежде всего, особая среда для обучения, занятий исследовательской и инновационной деятельностью, полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов, - отметил Валерий Фальков. - Чтобы такая среда появилась, надо проделать большую работу - объединить на одной площадке представителей вузов, региональных органов власти и бизнеса, то есть потенциальных работодателей - партнеров этих университетов. Только сообща можно определить, какие появятся новые эффекты, какие откроются и будут проводиться образовательные программы".
В рамках рабочего совещания под председательством министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Азаров выступил с докладом о проделанной работе по реализации проекта строительства межвузовского кампуса в Самаре. Глава региона также обозначил ряд проблемных вопросов, требующих дополнительной проработки, и заручился поддержкой на федеральном уровне в их решении.
Валерий Фальков в ходе совещания отдельно отметил активное участие Самарской области во всех ключевых федеральных проектах по развитию научного - образовательного потенциала. "Нет, наверное, ни одного проекта, в который бы Самарская область не заявилась и успешно не участвовала", - подчеркнул Валерий Фальков.
Сегодня при участии высших образовательных учреждений региона разработана концепция создания кампуса в Самаре, подготовлена территория около стадиона "Солидарность Самара Арена", проведены инженерные изыскания. Основные параметры проекта кампуса прорабатываются и во взаимодействии с Министерством науки и высшего образования РФ. Реализовать проект кампуса планируется через механизм концессии.
Первая очередь проекта кампуса, возведение объектов для проживания и обучения 5000 студентов, планируется к сдаче в IV квартале 2026 года. Предусмотрена возможность дальнейшего расширения кампуса еще на 3000 мест с усилением научной и образовательной базы. В перспективе также возможно строительство партнерами кампуса и НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" своих зданий (научных, лабораторных, офисных и других) для повышения взаимодействия в рамках образовательного процесса. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами кампуса - это порядка 500 компаний.
Строительство кампуса синхронизировано с развитием территории около стадиона "Солидарность Самара Арена", где уже созданы объекты социальной, рекреационной и транспортной инфраструктуры. Рядом с кампусом предполагается разместить современную жилую застройку, офисные, торговые, выставочные и гостиничные помещения, две школы в общей сложности на 1100 мест и два детских сада на 550 мест. Предусмотрена концепция развития транспорта, трамвайной ветки.
Создание кампуса станет ключевым фактором в формировании крупного IT-кластера в Самарской области, повысит привлекательность области для инвесторов, будет способствовать развитию научно-образовательного кластера, привлечению и удержанию в регионе талантливых специалистов.
Отметим, что полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе недавнего рабочего визита в Самарскую область ознакомился с проектом создания межвузовского кампуса и дал ему высокую оценку.
"Хороший проект. Сложный, но, наверное, поэтому и интересный, важный и перспективный. С самого начала на перспективу планируется по самым высоким требованиям, с использованием всех достижений, знаний и наилучшего опыта", - отметил полпред.
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Такие Кадры... решают Усе....
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