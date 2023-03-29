В Тольятти сгорел ангар на ул. Никонова

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 марта, примерно в 17:30, начался пожар в ангаре на ул. Никонова, 43с в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.