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Происшествия

В Курумоче на 7 часов задержали вылет в Сочи

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 марта, в аэропорту "Курумоч" произошла задержка вылета рейса № 420 "Самара-Сочи", выполняемого авиакомпанией "Икар". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 146 пассажиров. По расписанию вылет планировался в 17:10.  Предполагаемое время вылета — 00:25 уже 30 марта.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, причина задержки — позднее прибытие воздушного судна из другого рейса. Пассажирам предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош поручил Куйбышевской транспортной прокуратуре взять на контроль ситуацию с длительной задержкой рейса. Организована проверка соблюдения прав пассажиров в аэропорту "Курумоч".

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