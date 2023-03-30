В Курумоче на 7 часов задержали вылет в Сочи

В среду, 29 марта, в аэропорту "Курумоч" произошла задержка вылета рейса № 420 "Самара-Сочи", выполняемого авиакомпанией "Икар". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 146 пассажиров. По расписанию вылет планировался в 17:10. Предполагаемое время вылета — 00:25 уже 30 марта.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, причина задержки — позднее прибытие воздушного судна из другого рейса. Пассажирам предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош поручил Куйбышевской транспортной прокуратуре взять на контроль ситуацию с длительной задержкой рейса. Организована проверка соблюдения прав пассажиров в аэропорту "Курумоч".