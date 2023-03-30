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Происшествия

Полицейские выяснили подробности попавшей на видео драки школьниц из Самарской области

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полиция разбирается в истории с дракой подростков в с. Кинель-Черкассы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

28 марта в центральном парке села подрались три 15-летние девушки. Вместо того чтобы попытаться разнять их, свидетели снимали драку на видео.

На следующий день правоохранители установили личности всех участников конфликта, в том числе свидетелей и автора видео.

В отношении родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также инспекторы ПДН провели работу в школе, с родителями участниц конфликта и подростками, которые не разняли дерущихся.

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