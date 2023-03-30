Полицейские выяснили подробности попавшей на видео драки школьниц из Самарской области

В Самарской области полиция разбирается в истории с дракой подростков в с. Кинель-Черкассы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
28 марта в центральном парке села подрались три 15-летние девушки. Вместо того чтобы попытаться разнять их, свидетели снимали драку на видео.
На следующий день правоохранители установили личности всех участников конфликта, в том числе свидетелей и автора видео.
В отношении родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также инспекторы ПДН провели работу в школе, с родителями участниц конфликта и подростками, которые не разняли дерущихся.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Здравствуйте, есть контакты владельца?