После футбольного матча у стадиона "Солидарность Самара Арена" будет ждать дополнительный транспорт

В воскресенье, 2 апреля, после футбольного матча "Крылья Советов" — "Оренбург" к стадиону "Солидарность Самара Арена" подадут дополнительный транспорт.
Матч начнется в 15:00. После него болельщиков на конечной остановке "Самара Арена" будут ждать дополнительные трамваи № 11, 12.
К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона "Крутые Ключи".
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Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.