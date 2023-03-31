После футбольного матча у стадиона "Солидарность Самара Арена" будет ждать дополнительный транспорт

В воскресенье, 2 апреля, после футбольного матча "Крылья Советов" — "Оренбург" к стадиону "Солидарность Самара Арена" подадут дополнительный транспорт.

Матч начнется в 15:00. После него болельщиков на конечной остановке "Самара Арена" будут ждать дополнительные трамваи № 11, 12.

К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона "Крутые Ключи".