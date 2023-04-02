ХК "Лада" обыграл "Дизель"

В первом контрольном матче в Пензе "Лада" обыграла "Дизель" в овертайме со счетом 4:3.

Под занавес первого периода Никита Шавин вывел хозяев вперед, но уже на старте второй двадцатиминутки Владислав Червоненко восстановил равновесие, которое держалось пока все тот же Шавин не оформил дубль.

В концовке третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами, у "Лады" отличился Владислав Калетник, у "Дизеля" — Александр Вельматов. На последней минуте тольяттинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и Владислав Калетник подправил бросок Евгения Петрикова, переведя игру в овертайм.

На первых секундах дополнительного времени хозяева нарушили правила и остались в меньшинстве. "Лада" увеличила численное преимущество, заменив вратаря на полевого игрока. В формате пять на три победную шайбу забросил Николай Глухов.