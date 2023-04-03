Полицейские нашли молодых людей, которые напугали самарцев "взрывом"

Жители Самары стали сообщать в соцсетях о "странном взрыве". По словам интернет-пользователей, ЧП случилось 2 апреля на ул. Бобруйской.

"Взрыв произошел возле дома, который разбирают строители как ветхое жилье. После взрыва с места происшествия выбежали несколько мужчин, сели в машину и скрылись. Что это было?" — спрашивали самарцы.

Мы обратились за комментариями в отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области. "Участковые уполномоченные установили двух 18-летних жителей. В отношении них составили протокол по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), — рассказали в полиции.

По предварительным данным правоохранителей, молодые люди купили еще перед Новым годом петарды. Но взорвать их решили почему-то в апреле. Выбрали, на их взгляд, тихое место, взорвали, а потом испугались и убежали. Хулиганам, напугавшим людей, грозит штраф — около тысячи рублей.