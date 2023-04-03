60 пьяных водителей поймали в Самарской области за три дня

За три дня, с 31 марта по 2 апреля, сотрудники ГИБДД в Самарской области остановили 60 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 2600 различных нарушений ПДД. Так, 18 человек сели за руль без водительских прав, 524 — нарушили правила тонировки. Еще 62 автомобилиста неправильно перевозили детей, а 318 — не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 102 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 102 раза нарушили ПДД.