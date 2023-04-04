16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС расследует дело о картельном сговоре перевозчиков мусора В Самарской области состоялся молодежный форум общества "Знание" На ближайший месяц гостей "Пятерочки" накроет "Циклон весенних призов" На концессию по созданию комплексов ТКО заявилась компания из Владивостока Благодаря национальному проекту тольяттинская компания оптимизировала производство добавки к моторному топливу

Экономическая политика Экономика и бизнес

Увлекательно и просто о науке: участники проекта Science Slam расскажут о своих разработках в Самаре

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 апреля в 19:00 состоится научно-популярное мероприятие Science Slam Samara. Как избежать глобального засорения околоземной орбиты, какую одежду мы будем носить в будущем, как облегчить жизнь людям с диабетом — это лишь малая часть того, о чем расскажут ученые на предстоящем мероприятии.

Science Slam — это международный проект популяризации науки. На сцене бара ученые в простой и интересной форме познакомят с собственными исследованиями, а зрители аплодисментами выберут победителя. В этот раз на самарском слэме выступят пятеро победителей университетских слэмов, которые прошли в 2022 году в Самаре и по всей России в рамках Университетской лиги Science Slam.

Science Slam Samara пройдет на сцене бара "Вечно молодой" по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, д. 77. Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке: e.startupsamara.ru/scienceslam. Организаторы события — Science Slam Samara, StartupSamara и минэкономразвития Самарской области. Онлайн-трансляция пройдет при поддержке ВКонтакте.

"Подобные мероприятия призваны в увлекательной форме знакомить горожан с теми разработками, которыми сейчас занимаются ученые региона. Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. У нас развиваются более двух десятков вузов, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Мы видим растущее год от года количество абитуриентов и надеемся, что все больше молодых людей будут открывать для себя, что наука — это, прежде всего, интересно", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники Science Slam Samara:

1. Нина Бурова, студент Института клинической медицины, Самарский государственный медицинский университет — расскажет об устройстве, которое сделает жизнь людей с диабетом 1-го типа более комфортной.

2. Злата Гудиминко, магистрант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов, Самарский Политех — расскажет о синтезе чудо-порошков на примере маминой шарлотки и даст советы, как снизить затраты на их получение.

3. Марина Курбатова, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры "Дизайн и искусство", Университет сервиса — расскажет про современные технологии формообразования и проектирования одежды с помощью 3D-печати.

4. Анастасия Крестина, аспирант кафедры космического машиностроения, младший научный сотрудник НИЛ "Динамика и управление движением летательных аппаратов", Самарский Университет — разберётся, как можно избежать глобального засорения околоземного пространства и ещё одного большого взрыва.

5. Юлиана Шамина, студент кафедры программной инженерии факультета Кибербезопасности и Управления, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики — расскажет, когда нам ожидать восстание машин.

"Мы уже не в первый раз проводим Science Slam вместе с командой Science Slam Samara, первая всероссийская битва ученых прошла именно в Самаре, еще в 2015 году. Одно из правил Science Slam — никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие и захватывающие презентации. Благодаря поддержке Правительства региона участие в этом слэме будет бесплатным для всех желающих. Поэтому будем рады увидеться 7 апреля со всеми, кто интересуется наукой, на Science Slam Samara", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30