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Единоборства Спорт

Тольяттинцы привезли семь медалей с первенство России по тхэквондо

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани во дворце единоборств "Ак Барс" завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие спортсмены тольяттинского ПСК "Олимпиец".

Фото: СПОРТ ТОЛЬЯТТИ

"Золото" у Виктории Ерёминой в весовой категории до 46 кг; Алисы Ангеловой в весовой категории до 49 кг; Кристины Сергеевой в весовой категории до 73 кг и Анастасии Банновой в весовой категории до 57 кг.

"Серебро" взяла Анна Логвинова в весовой категории до 46 кг.

Анна Зяблицева завоевала бронзу в весовой категории до 53 кг, а Кира Скворцова взяла "бронзу" в весовой категории до 53 кг.

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