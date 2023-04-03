Тольяттинцы привезли семь медалей с первенство России по тхэквондо

В Казани во дворце единоборств "Ак Барс" завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие спортсмены тольяттинского ПСК "Олимпиец".

"Золото" у Виктории Ерёминой в весовой категории до 46 кг; Алисы Ангеловой в весовой категории до 49 кг; Кристины Сергеевой в весовой категории до 73 кг и Анастасии Банновой в весовой категории до 57 кг.

"Серебро" взяла Анна Логвинова в весовой категории до 46 кг.



Анна Зяблицева завоевала бронзу в весовой категории до 53 кг, а Кира Скворцова взяла "бронзу" в весовой категории до 53 кг.