ХК "Лада" проиграл "Дизелю"

В понедельник, 3 апреля" ХУ "Лада" уступил пензенскому "Дизелю".

Во втором периоде Максим Игнатович и Глеб Никитин в течение полутора минут забросили две шайбы в ворота Вадима Никитина.

"Лада" до второго периода сначала сократила счет (Роман Ивашов реализовал большинство), а затем Матвей Банников (также в большинстве) сравнял счет — 2:2.

К середине третьего периода хозяева забросили четыре шайбы, практически сняв вопрос о победителе — 6:2 после бросков Никиты Шавина (дубль), Ивана Кузьмина и Александра Тимченко.