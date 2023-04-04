ХК "Лада" проиграл "Дизелю"

В понедельник, 3 апреля" ХУ "Лада" уступил пензенскому "Дизелю".
Во втором периоде Максим Игнатович и Глеб Никитин в течение полутора минут забросили две шайбы в ворота Вадима Никитина.
"Лада" до второго периода сначала сократила счет (Роман Ивашов реализовал большинство), а затем Матвей Банников (также в большинстве) сравнял счет — 2:2.
К середине третьего периода хозяева забросили четыре шайбы, практически сняв вопрос о победителе — 6:2 после бросков Никиты Шавина (дубль), Ивана Кузьмина и Александра Тимченко.
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