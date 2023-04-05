Музей-галерея "Заварка" покажет "Самарские наличники"

В музее-галерее "Заварка" 6 апреля, в 18:00, откроется выставка "Самарские наличники" (6+). В экспозиции представят изображения оконных обрамлений и резных деталей деревянных домов, а также подлинные элементы декора исторических домов.

Одна из главных особенностей исторической части Самары — значительное количество деревянных и каменно-деревянных зданий рубежа XIX–XX веков. Большинство из них богато украшено декором, а главным художественным элементом оформления фасадов выступает резной наличник.

Выставка "Самарские наличники" — первая часть проекта "Истории самарского деревянного зодчества" регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Она посвящена деревянному резному декору, его многообразию, ценности и скрытым смыслам.

В экспозиции размещено более 40 изображений резных декоративных элементов. В каждом из трех залов музея-галереи "Заварка" представлены предметы, связанные с деревянными наличниками. Это дореволюционные, советские и современные столярные инструменты, детали резного декора и подлинный исторический наличник, литература и сувенирная продукция, посвященная окнам старых домов и обрамляющим их деревянным украсам.

Перед гостями "Заварки" выступит основатель "Виртуального музея наличников" Иван Хафизов. Об особенностях самарских наличников расскажут местные эксперты — краевед, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств Олег Баулин и историк, заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков.

Вход на все мероприятия свободный. На некоторые требуется предварительная регистрация. Узнать подробности и записаться на лекции, мастер-классы и экскурсии можно будет в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.