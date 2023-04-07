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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется мультимедийная экспозиция "Рахманинов: известный и неизвестный"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, в выставочном пространстве Самарской филармонии в 18:00 в рамках Фестиваля к 150-летию С. В. Рахманинова откроется мультимедийная экспозиция "Рахманинов: известный и неизвестный".

Выставка призвана осветить некоторые неясные моменты в биографии великого артиста, рассказать об истории создания сочинений, познакомить с редко экспонируемыми и практически неизвестными документами.

Выставка создана исключительно на материалах архива С. В. Рахманинова, хранящегося в Российском национальном музее музыки. Музей представляет важнейшее сокровище архива композитора — авторские рукописи его сочинений.

На выставке использованы многочисленные фотоматериалы из фондовой коллекции музея. Многие фотографии публикуются впервые, также впервые демонстрируются редкие документы.

Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов.

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