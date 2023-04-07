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Происшествия

"Платил за любовь, а получил чай": москвича обвинили в изнасиловании девушки из Самарской области

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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33-летнего жителя Москвы задержали за изнасилования двух девушек, которых он, по версии следствия, запугивал электрошоком. Сам мужчина утверждает, что платил обеим за интим-услуги и не думал их насиловать. Но что-то пошло не так.

Как рассказывает известный московский адвокат, выходец из Самары Александр Чекулаев, история началась с того, что 33-летний москвич познакомился в интернете сначала с одной девушкой, потом с другой. Девушки, одна из которых — уроженка Челно-Вершинского района Самарской области, предлагали интим-услуги. Мужчина в обоих случаях переводил им деньги через приложение "Сбербанк-онлайн". В обоих случаях девушки приглашали к себе домой. И первая и вторая пила с гостем чай и вела светские беседы. Но когда доходило до интима, то по каким-то причинам начинала отказываться. В итоге интим был. Но как утверждает мужчина — по обоюдному согласию. А девушки заявляют, что он их насиловал.

Защитники говорят, что схема выглядит подозрительной и похожа на какое-то вымогательство. Тем более, что физических повреждений у "потерпевших" не обнаружено. В пользу это версии говорит странная улика — электрошокер. Например, девушки утверждают, что гость запугивал их электрошоком и даже демонстрировал, как это устройство работает.

"Парадокс заключается в том, что предполагаемый шокер был обнаружен и изъят у первой из девушек. Соответственно у второй "жертвы" он оказаться не мог. Оплаченный гонорар "бабочки" так до сих пор не вернули. Мы планируем вывести "обвинительниц" на чистую воду в этом деле", — рассказывает Александр Чекулаев.

Пока расследование запутанной детективной истории продолжается.

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