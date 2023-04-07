В Курумоче таможенники пресекли попытку контрабанды более $48 тысяч

Сотрудники таможенного поста аэропорт Самара при проведении выборочного таможенного контроля на международном рейсе среди личных вещей пассажира обнаружили незадекларированную валюту в размере более 3,7 млн рублей.
Мужчина, вылетая из Самары, при прохождении таможенного контроля выбрал "зеленый" коридор. По результатам проверки обнаруженная в ручной клади сумма значительно превысила разрешенный размер перемещаемой валюты без подачи пассажирской таможенной декларации: при пересчете по курсу валют — более $48 тысяч (без декларирования разрешено провозить не более $10 тыс.).
По данному факту проводится проверка о наличии в действиях лица признаков контрабанды наличных денежных средств.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Здравствуйте, есть контакты владельца?