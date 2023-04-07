Наибольшее число происшествий с частными домами происходит в июле

По данным Страхового Дома ВСК, в жаркий июльский месяц происходит наибольшее число происшествий с загородными домами. Так, именно на июль приходится 19,4% всех обращений по страховым случаям в период с апреля по октябрь, а в первой половине всего дачного сезона случаются больше 65% ЧП.
Абсолютное большинство подобных происшествий происходит из-за пожаров — 53,4%. При этом часто они случаются в связи халатностью при разведении открытого огня на костре или мангале, а также из-за проблем с баней. Еще в 32,4% всех страховых случаев виновниками становятся природные катаклизмы — ураганы, ливни и другие стихийные бедствия.
Только за семь месяцев в результате различных ЧП выплаты ВСК клиентам в среднем составили почти 123 тысячи рублей. Самые крупные инциденты произошли в Костромской и Нижегородской областях — владельцам конструктивно погибших жилых построек выплачено 4,3 млн и 3,3 млн соответственно.
Наибольшее число происшествий с загородными домами было зафиксировано в Москве и Московской области — 17,8% страховых случаев, из которых чуть больше половины — в результате пожаров. Достаточно много происшествий пришлось на другие пять регионов — Санкт-Петербург и Ленинградскую область (6,9%), Тверскую (6%), Новосибирскую (5,6%) и Иркутскую (5,2%) области.
В частности, из-за стихийных бедствий, помимо столичного региона, чаще всего страдали дачи в Тверской (8,5%) и Орловской (8,25%) областях. Вандалы и грабители орудовали в Ленинградском (10,2%), Новосибирском (9,7%) и Тверском (7,7%) субъектах России, причем в последнем регионе были нередки происшествия с наездом автомобилей, а также с падением летательных объектов на дома.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.