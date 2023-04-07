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Страхование Финансы

Наибольшее число происшествий с частными домами происходит в июле

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, в жаркий июльский месяц происходит наибольшее число происшествий с загородными домами. Так, именно на июль приходится 19,4% всех обращений по страховым случаям в период с апреля по октябрь, а в первой половине всего дачного сезона случаются больше 65% ЧП.

Абсолютное большинство подобных происшествий происходит из-за пожаров — 53,4%. При этом часто они случаются в связи халатностью при разведении открытого огня на костре или мангале, а также из-за проблем с баней. Еще в 32,4% всех страховых случаев виновниками становятся природные катаклизмы — ураганы, ливни и другие стихийные бедствия.

Только за семь месяцев в результате различных ЧП выплаты ВСК клиентам в среднем составили почти 123 тысячи рублей. Самые крупные инциденты произошли в Костромской и Нижегородской областях — владельцам конструктивно погибших жилых построек выплачено 4,3 млн и 3,3 млн соответственно.

Наибольшее число происшествий с загородными домами было зафиксировано в Москве и Московской области — 17,8% страховых случаев, из которых чуть больше половины — в результате пожаров. Достаточно много происшествий пришлось на другие пять регионов — Санкт-Петербург и Ленинградскую область (6,9%), Тверскую (6%), Новосибирскую (5,6%) и Иркутскую (5,2%) области.

В частности, из-за стихийных бедствий, помимо столичного региона, чаще всего страдали дачи в Тверской (8,5%) и Орловской (8,25%) областях. Вандалы и грабители орудовали в Ленинградском (10,2%), Новосибирском (9,7%) и Тверском (7,7%) субъектах России, причем в последнем регионе были нередки происшествия с наездом автомобилей, а также с падением летательных объектов на дома.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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