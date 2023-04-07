Валерий Фальков: вузам-участникам проекта "Передовые инженерные школы" предстоит активнее включаться в решение задач реального сектора экономики

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетил в Набережных Челнах площадку передовой инженерной школы, созданной на базе Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО "КАМАЗ", а также выступил с докладом на панельной дискуссии в семинаре-совещании по реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы".

В панельной дискуссии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, председатель комитета по науке и высшему образованию, депутат Госдумы Сергей Кабышев, а также ректоры российских вузов, руководители и команды передовых инженерных школ.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил значимость кооперации науки, высшего образования и индустриальных партнеров для развития регионов.

"Передовая инженерная школа — это самый короткий путь, чтобы достичь результатов с учетом сегодняшней изоляции наших предприятий от западных технологий", — сказал он.

Валерий Фальков в своем докладе обратил внимание на то, что проект по созданию передовых инженерных школ, поддержанный Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ, направлен на трансформацию системы инженерного образования в стране. В частности, на базе таких школ готовят квалифицированные кадры для существующей индустрии, а также тех, кому предстоит формировать и развивать саму индустрию.

По словам Министра, 30 вузам-участникам из 15 регионов страны для развития передовых инженерных школ на три года выделено 38 млрд рублей. Для достижения этой цели Минобрнауки России увеличивает количество бюджетных мест по инженерно-техническим специальностям в вузах. По словам Валерия Фалькова, в предстоящую приемную кампанию в 2023 году университетам страны будет распределено почти 600 тысяч бюджетных мест, из них 40% — на инженерные науки.

"Однако качественный рывок складывается не только из количества таких мест, он сочетает несколько факторов — это техническое оснащение вузов, квалифицированные преподаватели, образовательные технологии, работа со студентами, инженерные эксперименты, оборудование, на котором будут обучаться студенты, механизмы мобильности и многое другое. Все эти возможности вобрали в себя передовые инженерные школы", — сказал Министр.

При этом глава Минобрнауки России отметил, что вузы-участники проекта должны активнее включаться в решение задач, которые ставят перед ними представители реального сектора экономики.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда все общество, государство и отрасли демонстрируют потребность в качественном обновлении инженерного образования, дела, науки, умения быстро включаться в решение совершенно другого типа задач. Это большой вызов и большие возможности. Те университеты, которые это отчетливо почувствуют и сделают смелые шаги, очень быстро перейдут к той модели, о которой мы сейчас говорим. Это университеты предпринимательского типа — те, кто быстро умеет превращать идеи в технологии", — подчеркнул Министр.

Самарский университет им. Королёва на семинаре-совещании представляют ректор Владимир Богатырев, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы, директор института авиационной и ракетно-космической техники Иван Ткаченко и директор института информатики и кибернетики Александр Куприянов.

"Крупные федеральные проекты, обеспеченные финансированием и нацеленные на достижение конкретных результатов, способны обеспечить качественный рывок в развитии отрасли. Проект по созданию Передовых инженерных школ — это именно такой проект. За полгода его реализации мы шагнули далеко вперед, создав целый ряд новых образовательных программ, обучив преподавателей, оснастив новые образовательные пространства. Сегодня на семинаре-совещании в Набережных Челнах обменялись с коллегами из других регионов опытом, обсудили темы развития ПИШ, посетили производственную площадку КАМАЗ. Здесь организовано робототизированное производство. Учебная модель такого робототизированного комплекса в ближайшее время должна появиться и на базе Самарского университета им. Королева, но только по серийному производству малых космических аппаратов совместно с РКЦ "Прогресс" и малых газотурбинных двигателей в партнерстве с ОДК-Кузнецов", — отметил ректор.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" разработан Минобрнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ, и является частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Уже в октябре этого года команды вузов-участников программы представят результаты работы за 2022 год.

Целью проекта является обеспечение высокопроизводительных экспортоориентированных секторов экономики высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости страны. Одним из главных условий создания передовых инженерных школ на базе вузов стало партнерство с крупными представителями реального сектора российской экономики. В настоящий момент в качестве индустриальных партнеров передовых инженерных школ выступает более 150 компаний, среди которых ПАО "КАМАЗ", Роснефть и другие.

В Республике Татарстан создано три передовые инженерные школы. Инженерная школа на базе Набережночелнинского института КФУ в партнерстве с КАМАЗом разрабатывает проекты в сфере машиностроения, школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с "СИБУР Холдингом", "Газпромом", "Аммонием" займется химической промышленностью, а в передовой школе Университета Иннополис при поддержке Минцифры России совместно с "Газпромом", "Ростелекомом", "Газпромнефтью", VK, "Ак Барс Банком" и МТС будут готовить ИТ-инженеров.

Напомним, в феврале этого года Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ рассмотрел результаты, достигнутые в 2022 году университетами-участниками проекта. По итогам оценки различных показателей эффективности Совет определил финансирование на 2023 год 30 вузам, на базе которых открыты школы подготовки инженеров новой формации. Объем финансирования на развитие передовых инженерных школ увеличен в 4 раза.

В 2023 году участниками программы стали еще и школьники для ранней профессиональной ориентации.