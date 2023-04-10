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Экономическая политика Экономика и бизнес

Компании региона уменьшают потери с помощью методик бережливого производства

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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145 предприятий Самарской области в рамках национального проекта "Производительность труда" улучшили показатели с помощью универсальных технологий бережливого производства.

Фото: предоставлено Региональным центром компетенций

Среди участников проекта компании тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные предприятия. И исходя из предложения президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости расширить национальный проект и обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, список предприятий увеличится. Также предлагается продлить внедрение методик бережливого производства до 2030 года.

Пять лет оператором национального проекта "Производительность труда" в губернии является Региональный центр компетенций (РЦК). По итогам 2022 года Самарская область вошла в группу лидеров нацпроекта. В марте 2023 года РЦК успешно прошел ежегодную сертификацию, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией ФЦК и успешно реализовывать поставленные перед ним задачи.

"РЦК — команда профессионалов в области инновационных технологий и внедрения новых производственных методологий на предприятиях различных промышленных секторов. Мы уделяем максимум внимания индивидуальному подходу к каждой компании. Работаем в режиме 24/7 и с готовностью находим современные решения для комплексных задач и сложных производственных процессов. Коллектив РЦК помогает совершенствовать бизнес-процессы, увеличивать эффективность и оптимизацию затрат на производстве. Наша миссия — помочь предприятиям достигать повышения производительности труда и создавать качественные продукты высокого уровня", — рассказал о деятельности РЦК его руководитель Константин Серов.

Проверено, что бизнесмены и руководители крупных компаний, которые хотят увеличить гибкость процессов производства, нацелены на быструю адаптацию и перестройку в условиях изменяющегося рынка, всерьез встревожены вопросом непроизводительных затрат, готовы отказаться от стереотипов организации производства и перейти к новому типу мышления, неизбежно достигают весомых результатов.

"Тольяттикаучук", "АнтенМед", "Услада", "Самарская ППК", "Большечерниговский комбикормовый завод", "Авиакор", "Тольяттимолоко"… Это лишь небольшая часть тех, кто внедрил инструменты бережливого производства и повысил производительность с привлечением экспертной поддержки, которую предоставляет РЦК.

Время прохождения продукта от момента поступления сырья до выхода готового изделия через все стадии обработки на предприятиях — участниках нацпроекта снизилось минимум на 30%. Запасов незавершенного производства — не менее, чем на 40%. Количество транспортировок и перемещений уменьшилось на 30%, а объем партий не менее, чем в 4 раза. Кроме того, увеличилась загрузка оборудования и персонала в среднем до 85%.

Достичь весомых результатов предприятия смогли без капитальных вложений, масштабных перепланировок и кардинальной замены кадров на более квалифицированные.

Вывести эффективность на высокий уровень, прочно его закрепив, правильно и вовремя реагировать при отклонении показателей от целевых значений, обеспечить постоянное развитие компании и высокую ее конкурентоспособность и при этом непрерывно улучшать производство от небольших последовательных мер до существенных стратегических решений помогут бизнесменам эксперты РЦК.

Подробнее о результатах предприятий — на официальном сайте РЦК или в соцсетях: ВК и ТГ.

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