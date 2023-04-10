Компании региона уменьшают потери с помощью методик бережливого производства

145 предприятий Самарской области в рамках национального проекта "Производительность труда" улучшили показатели с помощью универсальных технологий бережливого производства.

Среди участников проекта компании тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные предприятия. И исходя из предложения президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости расширить национальный проект и обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, список предприятий увеличится. Также предлагается продлить внедрение методик бережливого производства до 2030 года.

Пять лет оператором национального проекта "Производительность труда" в губернии является Региональный центр компетенций (РЦК). По итогам 2022 года Самарская область вошла в группу лидеров нацпроекта. В марте 2023 года РЦК успешно прошел ежегодную сертификацию, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией ФЦК и успешно реализовывать поставленные перед ним задачи.

Проверено, что бизнесмены и руководители крупных компаний, которые хотят увеличить гибкость процессов производства, нацелены на быструю адаптацию и перестройку в условиях изменяющегося рынка, всерьез встревожены вопросом непроизводительных затрат, готовы отказаться от стереотипов организации производства и перейти к новому типу мышления, неизбежно достигают весомых результатов.

"Тольяттикаучук", "АнтенМед", "Услада", "Самарская ППК", "Большечерниговский комбикормовый завод", "Авиакор", "Тольяттимолоко"… Это лишь небольшая часть тех, кто внедрил инструменты бережливого производства и повысил производительность с привлечением экспертной поддержки, которую предоставляет РЦК.

Время прохождения продукта от момента поступления сырья до выхода готового изделия через все стадии обработки на предприятиях — участниках нацпроекта снизилось минимум на 30%. Запасов незавершенного производства — не менее, чем на 40%. Количество транспортировок и перемещений уменьшилось на 30%, а объем партий не менее, чем в 4 раза. Кроме того, увеличилась загрузка оборудования и персонала в среднем до 85%.

Достичь весомых результатов предприятия смогли без капитальных вложений, масштабных перепланировок и кардинальной замены кадров на более квалифицированные.

Вывести эффективность на высокий уровень, прочно его закрепив, правильно и вовремя реагировать при отклонении показателей от целевых значений, обеспечить постоянное развитие компании и высокую ее конкурентоспособность и при этом непрерывно улучшать производство от небольших последовательных мер до существенных стратегических решений помогут бизнесменам эксперты РЦК.

Подробнее о результатах предприятий — на официальном сайте РЦК или в соцсетях: ВК и ТГ.