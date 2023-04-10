Хоккеисты ЦСК ВВС в первом финальном матче обыграли "Динамо-Алтай"

В воскресенье, 9 апреля, в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" прошел первый матч финальной серии Кубка Федерации по хоккею.

Самарские "летчики" обыграли барнаульский клуб со счетом — 2:1 и повели в серии — 1:0. У волжан шайбы забросили: Егор Ганабин и Артур Данилкин (буллит).

Второй матч пройдет сегодня. Начало встречи в 19:00. Вход свободный. Трофей турнира выставлен в холле спортивного объекта на третьем этаже.