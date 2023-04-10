78 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 7 по 9 апреля, автоинспекторы задержали 78 пьяных водителей в Самарской области.

Всего же сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2600 нарушений ПДД. Так, пять человек сели за руль без водительских прав, еще 19 — нарушили правила тонировки. 79 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 300 не воспользовались ремнями безопасности.

Помимо этого, 107 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. Сами же пешеходы 173 раза нарушили ПДД.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.