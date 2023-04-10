В Самаре приостановлен снос здания детского сада на ул. Промышленности

Снос здания бывшего детского сада "Петушок" на ул. Промышленности в Самаре приостановлен, сейчас власти города ведут переговоры с собственниками земельного участка. Об этом заявила в комментариях в соцсети "ВКонтакте" глава Самары Елена Лапушкина.

С ее слов, городская администрация "предметно разбиралась с этим земельным участком", который с 1998 г. находится в частной собственности, с 2013 г. — у компании "ПРОФИМАРКЕТ".

"Мы провели целый ряд переговоров с жителями и застройщиком, внимательно изучили ситуацию с востребованностью на данной территории детских садов. По итогам проведенной работы получили следующую картину.

Актуальная очередность в детские сады в данном микрорайоне отсутствует, потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями. Строительство или реконструкция детского сада на данном участке с учетом действующих норм и требований не принесет желаемого результата при серьезных бюджетных затратах.

Минуя наши договоренности, собственники участка начали снос объекта. Мы вновь вступили с ними в переговоры, и сейчас снос остановлен.

Отмечаю, что на данный момент разрешение на строительство чего-либо у владельца участка отсутствует. Исполняя Ваше поручение, никакого строительства без совместного решения на данной территории не допустим", — заверила мэр.

Ее слова подтвердили в городском департаменте образования (их комментарий появился чуть позднее), указав, что в непосредственной близости от указанной территории располагаются сразу три детских дошкольных учреждения: МДОУ № 62, 438 и 88.

"Анализ ситуации по данным садам свидетельствует, что в 2023-2024 учебном году количество очередников меньше, чем количество выпускаемых в школу детей. Таким образом, потребность в дошкольных местах может быть удовлетворена имеющимися муниципальными учреждениями", - считают чиновники.

Напомним, что изначально региональные власти пообещали возобновить работу детского сада, в любом случае, на его месте должно появиться только образовательное учреждение, заверяли они.