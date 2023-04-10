Тинькофф объединил самарских предпринимателей

В четверг, 6 апреля, в самарском отеле "Лотте" прошла масштабная конференция "Тинькофф про Бизнес". Самый большой зал для деловых мероприятий в городе едва вместил несколько сотен собственников и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса региона. Эксперты и руководители известных брендов поделились с аудиторией своим опытом развития дела в текущих экономических условиях. По словам организаторов, Самара стала первым российским городом, где Тинькофф провел подобную бизнес-конференцию.

Директор по развитию среднего и крупного бизнеса "Тинькофф Бизнеса" Александр Шернин назвал Самару перспективным городом, где у компании много действующих клиентов. "Три года назад мы сделали фокус на обслуживании среднего и крупного бизнеса, вложив в это направление немало ресурсов и инвестиций. В Самаре мы насчитали 3700 компаний, которые относятся к нашему профильному сегменту. И уже 200 таких организаций являются активными клиентами, на чем мы, естественно, не собираемся останавливаться", — сообщил господин Шернин.

Самарскому бизнесу Тинькофф презентовал несколько совсем новых технологических продуктов, включая инструменты для управления свободными остатками на счетах, а также сервис для моментальной авторизации физических и юридических лиц в онлайн-сервисах с помощью Tinkoff ID.

Тинькофф запустил платформу "Инвестиции для бизнеса" в этом году. С ее помощью компании получают удобный доступ к торгам на бирже из мобильного приложения или из личного кабинета. Сейчас компании могут размещать свободные денежные средства в биржевые овернайты — ставка по ним выше, чем по банковским продуктам, и деньги с полученными процентами можно выводить на расчетный счет уже на следующий день. В будущем появится возможность вкладываться в акции, облигации и другие инструменты, а также обменивать валюту по биржевому курсу.

Также на конференции был представлен сервис Tinkoff ID для быстрого входа клиентов на сайт или в мобильное приложение. Его пользователям не нужно регистрироваться и запоминать пароль: вход происходит по номеру телефона, при этом физлицам для этого даже не нужно быть клиентами Тинькофф. А вот юрлицам, чтобы использовать вход на сервисы по Tinkoff ID, нужно иметь расчетный счет в "Тинькофф Бизнесе". Сейчас этот способ авторизации используют более 100 Тинькофф и более 850 сайтов. Он позволяет получать полные и актуальные данные о пользователях и снижает риск мошенничества.

Не осталась в стороне ситуация с выходом на зарубежные рынки. Коммерческий директор "Славянской мебельной компании" Дмитрий Куликов поделился опытом продвижения продукции на экспорт. Нижегородское предприятие работает на рынке с 1996 года и поначалу представляло собой гаражное производство. А сейчас компания входит в список ведущих российских производителей мебели, работая на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Городце, при этом поставляя свою продукцию топовым ритейлерам. Всего компания способна выпускать до 200 тысяч единиц мебели в год. "На самом деле нужно пользоваться всеми механизмами поддержки от государства. Зачастую мы недооцениваем помощь властей, как и сервис "Госуслуги", признанный уехавшими из страны лучшим в мире. Обязательно необходимо пользоваться поддержкой Российского экспортного центра и подобными региональными организациями. В частности, только на компенсацию логистических затрат мы получили десятки миллионов рублей. Пользуемся бесплатно и образовательными программами, и профессиональными аналитическими отчетами, получая информацию о новых экспортных возможностях. Несмотря на санкции со стороны западных стран, мы смогли увеличить долю продаж действующих клиентов в России, нашли партнеров из дружественных государств и вышли на новые рынки", — отметил представитель мебельной компании.

Организаторы конференции предоставили возможность выступить перед самарской публикой и местным бизнесменам. Основатель экосистемы для предпринимателей "Бизнес-Гарант" Илья Руднев напомнил, что не стоит недооценивать продвижение и рекламу, необходимо постоянно искать работающие инструменты продвижения и адаптироваться к новым условиям. "Сейчас открылось окно возможностей в связи с уходом целого ряда крупных иностранных брендов. Получается, кто-то из предпринимателей может что-то создать и заместить, используя в том числе и поддержку государства", — уверен бизнесмен.

Исполнительный директор "Агентства по привлечению инвестиций в Самарскую область" Елена Пожарнова рассказала о мерах поддержки для бизнеса. "Мы оказываем помощь любому инвестору с разными финансовыми возможностями в подборе земельного участка, получении резидентства для компании, составлении бизнес-плана под ключ. Под каждый проект выделяется индивидуальный менеджер. К нам обращаются даже очень крупные инвесторы, поскольку у нас есть возможность ускорить некоторые бюрократические процессы", — подчеркнула она. Исполнительный директор НО "АПИ" также напомнила, что в Самарской области активно функционируют четыре индустриальных государственных парка: "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Данные площадки созданы по решению региональных властей с целью создания наилучших условий для инвесторов, где с максимальной скоростью можно построить любого рода промышленные, складские, логистические, сервисные объекты.

Своим опытом поделились и другие известные эксперты. Секреты построения сильной команды, проводя параллели с бизнесом, раскрыл заслуженный тренер России, бывший наставник сборной страны по футболу Леонид Слуцкий. Специальный гость конференции подчеркнул, что нет универсальных рецептов управления командой. Все зависит изначально от имеющегося материала, нужно учитывать особенности, сильные и слабые стороны каждого члена коллектива.

"Однажды в московском ЦСКА была ситуация, когда клубный врач запретил игроку Сейду Думбия есть мясо перед матчем. При этом доктор был абсолютно прав в своих принципах, но для африканца сделали исключение. Просто нужно было понять, что для отдельного футболиста комфортен некий ритуал. И очень часто противоречащие с общепринятыми принципами вещи как раз и приводят к желаемому результату. Очень важно знать возможности своих людей, чтобы по максимуму их использовать. При этом нужно контролировать все происходящие в коллективе процессы. Кстати, я всегда рекомендую поиграть всем вместе в любую командную игру. И тогда сразу будет ясно, кто в коллективе может взять на себя ответственность и проявить различные личностные качества", — поделился опытом тренер.

Известный футбольный специалист также выразил мнение, что в бизнесе многие процессы схожи со спортом. "В случае затяжной серии побед у команды обязательно начнется полоса неудач. Такое же может быть и в бизнесе. И если ты создал эффективную сегодня систему, не обязательно, что так будет завтра. Даже если все очень хорошо получается, всегда нужно быть бдительным", — рассказал специалист.

Бывший главный тренер сборной России также отметил, что в спорте хорошие межличностные отношения бывают только в не слишком амбициозных командах. "Если коллектив действительно высокого уровня, где много задач и лидеров, а также огромная внутренняя конкуренция, то семьей его точно не назовешь. Могу сказать, что за семь лет работы в столичном ЦСКА мы так и не собрались куда-то всей командой. Всегда у кого-то находился повод не посетить какое-нибудь мероприятие, например, чью-то свадьбу. Поэтому в определенных случаях развитие межличностных отношений внутри коллектива может лишь тормозить лидеров, приносящих результат", — резюмировал Леонид Слуцкий.

Программа мероприятия оказалась настолько насыщенной и разносторонней, что каждый предприниматель смог найти и взять на вооружение что-то важное для развития своего бизнеса. Следующая конференция "Тинькофф про Бизнес" состоится на этой неделе в Нижнем Новгороде.