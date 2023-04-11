В Самаре ремонт Южного моста вызвал многокилометровый затор на ул. Авроры

Во вторник, 11 апреля, на ул. Авроры по направлению "из города" стала скапливаться автомобильная пробка, которая к 11:30, растянулась от ул. Гагарина до Южного моста.
Судя по карте Самары в поисковике "Яндекс", автомобильные заторы образовались и на некоторых пересекающих ул. Авроры улицах: Заводском шоссе, ул. Промышленности и ул. Партизанской, с которой затор уже перешел на ул. Дзержинского. На ул. Аэродромная движение затруднено от ул. Дзержинского в направлении ул. Авроры; на ул. Гагарина, от ул. Мяги в том же направлении. Заторы образовались на ул. Волгина, от ул. Партизанской до ул. Мориса Тореза, и на ул. Революционной, от ул. Аэродромной до ул. Гагарина.
В комментариях на "Яндекс.Картах" водители отмечают, что причина затора в дорожных работах. Напомним, сейчас на Южном мосту активно меняют асфальт.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.