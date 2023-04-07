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Общество

На путепроводе "Аврора" начали укладывать новое дорожное покрытие

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На путепроводе "Аврора" в рамках работ по дорожному нацпроекту перешли к устройству нового слоя покрытия, сообщает мэрия Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Уже 5 апреля подрядчик полностью справился с фрезерованием старого покрытия не только на путепроводе. Полностью удален изношенный слой дорожного полотна и на мосту "Южный". Общая площадь работ составила 15 906 кв. метров. Вечером 6 апреля дорожные рабочие ООО "НПФ "XXI Век" приступили к укладке асфальтобетона. Сначала взяли в работу перемычку между путепроводом и мостом, при этом одна полоса в направлении "в город" остается свободной для движения автотранспорта, включая общественный. В другом направлении для проезда доступны обе полосы", — подчеркнул начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Отметим, что минимизации неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Полностью объекты не перекрывали, и до конца ремонта вводить полное ограничение движения не намерены.

При этом рассматривается возможность дальнейшего изменения схемы организации движения, поскольку в ближайшие выходные для наращивания темпов и объемов работ по устройству нового дорожного полотна планируется выход сразу двух асфальтоукладочных комплексов. Специалисты поясняют, что при таком алгоритме целесообразно, чтобы асфальтоукладчики заняли две полосы, пролегающие в одном направлении — на въезд в город. В данном случае транспортные потоки будут направлены на вторую сторону путепровода. Таким образом, на ней одна полоса будет работать, как и прежде, на выезд из города, другая — на въезд. Окончательное решение подрядная организация примет во взаимодействии с департаментом городского хозяйства и экологии в самое ближайшее время.

"Для повышения безопасности и комфорта пользования путепроводом и мостовым комплексом все ездовое полотно, включая локации в районе деформационных швов, приведем в нормативное состояние. Автомобилистам не придется объезжать ямы и колеи, а переезд через деформационные швы будет более плавным. Сделаем все возможное, чтобы в результате ремонта не было выступов и стыки не ощущались", — рассказал мастер дорожного участка подрядной организации Сергей Алексеев.

По основному ходу дороги в одной плоскости с деформационными швами уложат современную асфальтобетонную смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, состав которой позволит улучшить эксплуатационные характеристики покрытия, сделав его более надежным. Гарантия будет действовать в течение пятилетки.

По расчетам специалистов, после ремонта пропускная способность Южного моста и путепровода увеличится, и дорожные пробки будут возникать реже.

Заказчик ремонтных работ и подрядчик просят горожан с пониманием отнестись к возможным изменениям схемы организации движения и при необходимости заблаговременно планировать свои поездки.

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