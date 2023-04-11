Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, что общие пакеты операторских услуг наиболее популярны у бизнеса в сфере розничной торговли — 24% клиентов "Моя команда" ведут этот бизнес. Преимущественно такой формат тарифного плана используют компании, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и малый бизнес — это 77% клиентов "Моя команда" в Приволжье.
Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа "Моя команда" в Приволжье: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса — для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента "Моей команды" в регионе приходится 19 номеров — тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 20 человек. Этим можно объяснить и то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели и малый бизнес — 77%.
Tele2 отмечает, что подключиться к тарифу "Моя команда" могут корпоративные клиенты-владельцы бизнеса в разных сферах. Но наиболее востребован такой тарифный план у компаний, которые занимаются розничной торговлей — 24%, сферой услуг — 17%, производством — 15%.
Tele2 в 2019 году запустила тариф "Моя команда", главное преимущество которого — общий пакет минут, гигабайтов и SMS для бизнес-клиентов. В рамках тарифного плана корпоративные клиенты могут самостоятельно настраивать объемы услуг между сотрудниками своей компании и перераспределять их в зависимости от задач и расходов каждого.
В 2022 году количество подключений к тарифу "Моя команда" в Приволжье выросло на 10% в сравнении с 2021 годом. В феврале этого года оператор запустил обновленную версию тарифного плана — теперь минимальная стоимость подключения стала ниже.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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