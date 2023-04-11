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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли — тренд Tele2

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, что общие пакеты операторских услуг наиболее популярны у бизнеса в сфере розничной торговли — 24% клиентов "Моя команда" ведут этот бизнес. Преимущественно такой формат тарифного плана используют компании, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и малый бизнес — это 77% клиентов "Моя команда" в Приволжье.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа "Моя команда" в Приволжье: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса — для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента "Моей команды" в регионе приходится 19 номеров — тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 20 человек. Этим можно объяснить и то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели и малый бизнес — 77%.

Tele2 отмечает, что подключиться к тарифу "Моя команда" могут корпоративные клиенты-владельцы бизнеса в разных сферах. Но наиболее востребован такой тарифный план у компаний, которые занимаются розничной торговлей — 24%, сферой услуг — 17%, производством — 15%.

Tele2 в 2019 году запустила тариф "Моя команда", главное преимущество которого — общий пакет минут, гигабайтов и SMS для бизнес-клиентов. В рамках тарифного плана корпоративные клиенты могут самостоятельно настраивать объемы услуг между сотрудниками своей компании и перераспределять их в зависимости от задач и расходов каждого.

В 2022 году количество подключений к тарифу "Моя команда" в Приволжье выросло на 10% в сравнении с 2021 годом. В феврале этого года оператор запустил обновленную версию тарифного плана — теперь минимальная стоимость подключения стала ниже.

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