Стало известно, кто снесет 100-летний дом в центре Самары

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Департамент управления имуществом Самары определился с подрядчиком, который снесет многоквартирный дом 1917 года постройки, расположенный на пересечении ул. Арцыбушевской /Льва Толстого, 21/113 в Железнодорожном районе Самары.