Стало известно, кто снесет 100-летний дом в центре Самары

Департамент управления имуществом Самары определился с подрядчиком, который снесет многоквартирный дом 1917 года постройки, расположенный на пересечении ул. Арцыбушевской /Льва Толстого, 21/113 в Железнодорожном районе Самары.
На торги заявилось семь участников. Победителем стало ООО "Максстрой-транс", предложившее наиболее низкую цену за свои услуги — 2,96 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 6,59 млн рублей.
Общая площадь трехэтажного дома под снос— 656 кв метров. Ранее он попал в перечень МКД, планируемых к расселению в 2021–2022 гг.
Победитель торгов должен исполнить контракт в течение 250 дней.
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