В Самарской кирхе пройдет органный концерт раннебарочной музыки

В пятницу, 21 апреля, в 18:30, в Самарской кирхе пройдет концерт "Stylus Fantasticus в музыке барокко" (6+).

Выступит лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Алексей Шевченко.

Stylus Fantasticus - фантастический стиль - музыкальный стиль раннего барокко, возникший в Италии. Услышать его особенно отчетливо можно в "застывших импровизациях" клавирных токкат и фантазий XVI века. Мода на итальянскую новинку пришла в Германию и захватила всю Европу, ведь барокко - время не только бурного развития, но и экспериментов, поиска новых способов выражения.

Музыка барокко и в частности фантастического стиля полна виртуозных и полифонических приемов, украшений, тембровой красочности, причудливых фактурных решений и разнообразия сюжетов, которые до сих пор восхищают и делают слушателей соучастниками исполнения.

Необарочный механический орган Самарской кирхи особенно аутентично передает шарм музыки XVI–XVII веков. В программе произведения И. С. Баха, Дж. Фрескобальди, Г. Муффата, А. Падуанского, М. Векманна, Д. Букстехуде.

Вход: 400 руб. и 250 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.