Каждый второй житель Самары поддержал использование беспилотников

Каждый второй житель Самары высказался в поддержку беспилотных летательных аппаратов (БАС). Об этом сообщили представители ООО "Транспорт будущего", которые провели опрос среди местных жителей.

Представители компании опросили 1580 респондентов. Исследование показало, что 58% самарцев положительно относятся к беспилотникам, еще 30% считают, что люди пересядут на аэротакси через 10 лет. Разработка заинтересовала 58% респондентов, а 27% жителей готовы использовать ее

после испытаний.

"Каждый третий самарец готов потратить на аэротакси несколько тысяч рублей. 42% опрошенных хотят как можно скорее попробовать новую разработку. Новаторов среди женщин больше — на беспилотнике хотят прокатиться 23% женщин и 19% мужчин", — уточнили в компании.

Треть опрошенных (37%) связывают использование беспилотников для поддержки спасательных служб, 20% — с правопорядком, а 11% — с доставкой еды и продуктов. При этом 15% самарцев предложили использовать БАС для поиска людей.

Напомним, до конца 2023 г. в регионе создадут специальные правила для проведения испытаний беспилотников на определенной территории. С этой идеей выступила компания ООО "Транспорт будущего", которая разрабатывает БАС и остается ключевым инвестором самарского кластера беспилотников.