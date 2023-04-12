Каждый второй житель Самары поддержал использование беспилотников

Каждый второй житель Самары высказался в поддержку беспилотных летательных аппаратов (БАС). Об этом сообщили представители ООО "Транспорт будущего", которые провели опрос среди местных жителей.
Представители компании опросили 1580 респондентов. Исследование показало, что 58% самарцев положительно относятся к беспилотникам, еще 30% считают, что люди пересядут на аэротакси через 10 лет. Разработка заинтересовала 58% респондентов, а 27% жителей готовы использовать ее
после испытаний.
"Каждый третий самарец готов потратить на аэротакси несколько тысяч рублей. 42% опрошенных хотят как можно скорее попробовать новую разработку. Новаторов среди женщин больше — на беспилотнике хотят прокатиться 23% женщин и 19% мужчин", — уточнили в компании.
Треть опрошенных (37%) связывают использование беспилотников для поддержки спасательных служб, 20% — с правопорядком, а 11% — с доставкой еды и продуктов. При этом 15% самарцев предложили использовать БАС для поиска людей.
Напомним, до конца 2023 г. в регионе создадут специальные правила для проведения испытаний беспилотников на определенной территории. С этой идеей выступила компания ООО "Транспорт будущего", которая разрабатывает БАС и остается ключевым инвестором самарского кластера беспилотников.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.