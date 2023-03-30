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Минэконом РФ одобрил создание экспериментального правового режима в Самарской области

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России одобрило создание экспериментального правового режима (ЭПР) в Самарской области. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Фото: https://economy.gov.ru

В министерстве добавили, что ЭПР в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области запустят до конца 2023 года.

"ЭПР — это возможность устанавливать специальные правила для проведения испытаний беспилотников на определенной территории. Он создает условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты. В Самарской области ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов — от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания", — объяснил министр экономического развития Михаил Решетников.

По его словам, в рамках ЭПР компания "Транспорт будущего" будет обучать, проводить аттестацию и допуск к осуществлению деятельности внешних пилотов беспилотников и специалистов по техническому обслуживанию.

Напомним, инициатором создания ЭПР стала компания ООО "Транспорт будущего", которая разрабатывает беспилотные авиационные системы (БАС) и остается ключевым инвестором самарского кластера беспилотников.

"Оперативное одобрение заявки на создание ЭПР имеет решающее значение для развития всей отрасли отечественных БАС. Благодаря этому Самарская область одной из первых в России систематизирует и автоматизирует работу всех БАС и в максимально оперативные сроки приступит к серийному производству авиасистем", — уточнил генеральный директор компании Юрий Козаренко.

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