Минэконом РФ одобрил создание экспериментального правового режима в Самарской области

Минэкономразвития России одобрило создание экспериментального правового режима (ЭПР) в Самарской области. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
В министерстве добавили, что ЭПР в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области запустят до конца 2023 года.
"ЭПР — это возможность устанавливать специальные правила для проведения испытаний беспилотников на определенной территории. Он создает условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты. В Самарской области ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов — от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания", — объяснил министр экономического развития Михаил Решетников.
По его словам, в рамках ЭПР компания "Транспорт будущего" будет обучать, проводить аттестацию и допуск к осуществлению деятельности внешних пилотов беспилотников и специалистов по техническому обслуживанию.
Напомним, инициатором создания ЭПР стала компания ООО "Транспорт будущего", которая разрабатывает беспилотные авиационные системы (БАС) и остается ключевым инвестором самарского кластера беспилотников.
"Оперативное одобрение заявки на создание ЭПР имеет решающее значение для развития всей отрасли отечественных БАС. Благодаря этому Самарская область одной из первых в России систематизирует и автоматизирует работу всех БАС и в максимально оперативные сроки приступит к серийному производству авиасистем", — уточнил генеральный директор компании Юрий Козаренко.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.