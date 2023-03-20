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Транспорт Транспорт и связь

В Самарской области готовятся к летным испытаниям грузовых беспилотников

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Транспорт будущего" создает в Самарской области экспериментальный правовой режим (ЭПР) для проведения летных испытаний беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили представители компании.

17 марта производитель беспилотников "Транспорт будущего" подал в Минэкономразвития заявку на введение в Самарской области ЭПР для проведения летных испытаний БАС. Стратегическим партнером компании в создании и эксплуатации нового полетного режима выступает научно-исследовательский центр "Аэроскрипт".

"Организация беспилотного воздушного движения — один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными нами совместно с правительством Самарской области, во исполнение поручений президента РФ", — объяснил генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Речь идет о создании мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные комплектующие, структурные элементы и отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.

По словам представителей компании, в Самарской области с созданием ЭПР станут доступны летные испытания беспилотников по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги, а также мониторинг и обработка сельскохозяйственных угодий.

"Создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий", — уточнили в компании.

Напомним, в середине февраля стало известно, что "Транспорт будущего", входящий в группу "ЭФКО", планировал наладить серийное производство БАС в Тольятти на базе особой экономической зоны. Объем инвестиций в проект пока не раскрывается.

 

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