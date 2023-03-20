В Самарской области готовятся к летным испытаниям грузовых беспилотников

"Транспорт будущего" создает в Самарской области экспериментальный правовой режим (ЭПР) для проведения летных испытаний беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили представители компании.
17 марта производитель беспилотников "Транспорт будущего" подал в Минэкономразвития заявку на введение в Самарской области ЭПР для проведения летных испытаний БАС. Стратегическим партнером компании в создании и эксплуатации нового полетного режима выступает научно-исследовательский центр "Аэроскрипт".
"Организация беспилотного воздушного движения — один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными нами совместно с правительством Самарской области, во исполнение поручений президента РФ", — объяснил генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Речь идет о создании мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные комплектующие, структурные элементы и отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.
По словам представителей компании, в Самарской области с созданием ЭПР станут доступны летные испытания беспилотников по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги, а также мониторинг и обработка сельскохозяйственных угодий.
"Создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий", — уточнили в компании.
Напомним, в середине февраля стало известно, что "Транспорт будущего", входящий в группу "ЭФКО", планировал наладить серийное производство БАС в Тольятти на базе особой экономической зоны. Объем инвестиций в проект пока не раскрывается.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.