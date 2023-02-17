"Транспорт будущего" запустит производство беспилотников в Тольятти

Белгородская компания "Транспорт будущего", входящая в группу "ЭФКО", планирует наладить серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) в Тольятти на базе особой экономической зоны. Об этом заявил ее генеральный директор Сергей Козаренко в четверг, 16 февраля, в Самаре на конференции прошедшей, посвященной производству беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, о планах создания в Самарской области крупного производства беспилотных летательных аппаратов было заявлено в конце 2022 года. Тогда инвестор проекта не назывался. Позднее в СМИ появилась информация о том, что им может выступить "Транспорт будущего", однако не было определенности по конкретной площадке.

"Основная компания находится в Белгородской области. На первом этапе работы задействовали порядка 10-15 человек. Сегодня в штате уже более 200 специалистов, сотрудничаем с 40 компаниями по всей России и не только. Выходим на мировое сотрудничество", — описывает Сергей Козаренко динамику развития предприятия, работающего полтора года.

По его словам, комплекс по производству беспилотников в Тольятти займет "десятки тысяч" квадратных метров. Помимо сборки БАС, в цехах будут создавать собственные комплектующие, литий-ионные аккумуляторы, организуют центр экспериментальных полетов, стендовую базу и парк станков ЧПУ.

"Более 70% структурных элементов БАС — собственного производства, в том числе винты, двигатели, драйверы, корпусные детали, полетный контроллер и авионика, система связи, управления энергией на борту и пр. Ведем работы по строительству завода литий-ионных АКБ и решаем другие важные для проекта и отрасли задачи", — отметил Сергей Казаренко.

Дополнительно рядом с производственным комплексом "Транспорт будущего" рассчитывает развивиать социальную инфраструктуру: квартиры в таунхаусах для сотрудников, детский сад и школу.

Сейчас компания закупает готовые помещения. Комплекс запустят в конце этого года, но на "свою мощность" он выйдет только в 2024 году.

В частности, в регионе планируют разработку грузового летательного аппарата R-30 с грузоподъемностью 5-10 кг, дальностью полета до 220 км и максимальной скоростью 140 км/ч. В марте компания обещает представить "сельскохозяйственные" дроны, способные перевозить объекты до 30 кг. По данным Сергея Козаренко, в Китае применяют до 600 тыс. подобных беспилотников.

На конференции "Транспорт будущего" представил два беспилотника — HI-Fly Cargo и R12. Первый весит 700 кг и перевозит грузы массой до 200 кг. Второй — дрон-доставщик с грузоподъмностью 1-2 кг, максимальной скоростью полета 80 км/ч и дальностью 160 км. В Белгородской области его активно используют в реализации проекта "RUSPACE". В главном центре производства летательных аппаратов создают до 10 БАС в месяц.

Для управления и развертывания моделей R-12 и R-30 используется мобильный центр управления со шкафом-складом, столом операторов, взлетной площадкой в виде раздвижного люка на крыше микроавтобуса, поворотными креслами и отсеком для запасных БАС.

"Будущее беспилотников за их длительностью применения, дальностью, массой и всепогодностью. Это возможности новой жизни. Мы говорим о передвижении не только в крупных городах, но и рядом с ними. Например, аэротакси меняет форму передвижения человека — без пробок и за считанные минуты он может добраться из региона в регион", — говорит о перспективах генеральный директор "Транспорта будущего".

Максимальная скорость аэротакси S700, разрабатываемого компанией, составляет 100 км/ч, дальность — 30 км, грузоподъемность — 200 кг. Его тестируют уже год. Разработчики уверены — БАС снизит зависимость от автомобилей, решит проблему перегруженности транспортных сетей и улучшит развитие городской и внешней мобильности. Для сравнения — поездка из Москвы в Серпухов на личном авто занимает почти полтора часа, а на аэротакси, по данным компании, — всего 37 минут.

Эту модель в грузовом эвакуационном и пожарном исполнении тестировали на базе Ивановской пожарно-спасательной академии. Всего за 2022 год БАС перевезли более 40 тонн грузов, команда разработчиков выполнила 72 выезда с полетами.

Глава "Транспорта будущего" подчеркивает, что БАС могут эффективно применять для доставки продуктов и лекарств.

Объем инвестиций в тольяттинский проект в компании пока не раскрывают.

На форуме присутствовал экс-депутат Госдумы от Самарской области Игорь Станкевич. Ранее в СМИ появлялась информация, что он, возможно, был принят на работу в ГК "ЭФКО" в качестве лоббиста проекта БАС.