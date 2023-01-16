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Экономика и бизнес

Производством беспилотников в Самарской области может заняться "ЭФКО"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Входящее в состав группы "ЭФКО" ООО "Транспорт будущего" подтвердило, что рассматривает возможность развития своего проекта Hi-Fly в Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

"ООО "Транспорт будущего" — инновационная компания-разработчик беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly — рассматривает возможность по развитию проекта Hi-Fly на площадке профильного кластера в Самарской области. На данный момент модельный ряд Hi-Fly представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовым БПЛА", — говорится в ответе пресс-службы предприятия. 

Напомним, в конце года было заявлено о работе по созданию в регионе кластера БПЛА. Серийное производство планируется запустит в 2024 году.

На сайте Hi-Fly декларируется, что грузовой БПЛА "может доставлять грузы на расстояния до 600 км в любых погодных условиях и при любой температуре, обеспечивая эффективность логистики для нужд бизнеса, государственных служб и потребителей". Аэротакси сможет развивать скорость до 140 км/ч, его общая грузоподъемность — до 200 кг, дальность полета — 90 км. Проект разрабатывался в Белгородской области с 2020 года.

Где именно будет реализоваться проект Hi-Fly в Самарской области — пока неясно. В качестве потенциальной площадки эксперты называют особую экономическую зону "Тольятти" и Смышляевку. Директор тольяттинской ОЭЗ Сергей Андреев не стал отвечать на вопросы издания по поводу перспектив нового проекта.

В качестве лоббиста проекта "ЭФКО" по БПЛА в Самарской области может выступить Герой РФ и экс-депутат Госдумы Игорь Станкевич. Он недавно назначен ответственным за взаимодействие с государственными органами на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов, который запускается в особой экономической зоне "Тольятти". Как утверждают источники "СО", основным направлением работы Станкевича станет именно продвижение беспилотников.

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