Производством беспилотников в Самарской области может заняться "ЭФКО"

Входящее в состав группы "ЭФКО" ООО "Транспорт будущего" подтвердило, что рассматривает возможность развития своего проекта Hi-Fly в Самарской области, пишет "Самарское обозрение".
"ООО "Транспорт будущего" — инновационная компания-разработчик беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly — рассматривает возможность по развитию проекта Hi-Fly на площадке профильного кластера в Самарской области. На данный момент модельный ряд Hi-Fly представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовым БПЛА", — говорится в ответе пресс-службы предприятия.
Напомним, в конце года было заявлено о работе по созданию в регионе кластера БПЛА. Серийное производство планируется запустит в 2024 году.
На сайте Hi-Fly декларируется, что грузовой БПЛА "может доставлять грузы на расстояния до 600 км в любых погодных условиях и при любой температуре, обеспечивая эффективность логистики для нужд бизнеса, государственных служб и потребителей". Аэротакси сможет развивать скорость до 140 км/ч, его общая грузоподъемность — до 200 кг, дальность полета — 90 км. Проект разрабатывался в Белгородской области с 2020 года.
Где именно будет реализоваться проект Hi-Fly в Самарской области — пока неясно. В качестве потенциальной площадки эксперты называют особую экономическую зону "Тольятти" и Смышляевку. Директор тольяттинской ОЭЗ Сергей Андреев не стал отвечать на вопросы издания по поводу перспектив нового проекта.
В качестве лоббиста проекта "ЭФКО" по БПЛА в Самарской области может выступить Герой РФ и экс-депутат Госдумы Игорь Станкевич. Он недавно назначен ответственным за взаимодействие с государственными органами на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов, который запускается в особой экономической зоне "Тольятти". Как утверждают источники "СО", основным направлением работы Станкевича станет именно продвижение беспилотников.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее