Из-за возгорания сухой травы в ЖК под Тольятти обгорели два Chrysler, Dodge и Peugeot

В среду, 12 апреля, в 10:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в районе дома 17 на ул. Парковая в ЖК "Чистые пруды" в с. Выселки Ставропольского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела сухая трава на площади 500 кв. м. с переходом на машины Peugeot 607, Chrysler 300M, Dodge Coronet, которые выгорели полностью, и был поврежден автомобиль Chrysler 300M.

На борьбу с огнем были направлены девять человек, в том числе добровольная пожарная команда с. Выселки.

Пожар удалось ликвидировать в 11:36. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.