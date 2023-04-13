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Хоккей Спорт

ХК "Лада" вернулся в КХЛ

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил ХК "Лада" в составе участников следующего сезона, сообщает пресс-служба лиги.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Напомним, "Ладу" исключили из хоккейной элиты в 2018 г. в рамках стратегии КХЛ, направленной на повышение спортивного уровня и потенциала лиги, а также снижение доли государственного финансирования. Решение принято на основе рейтинга из восьми критериев, в котором "Лада" оказалась в числе аутсайдеров.

В последующие пять сезонов болельщики периодически поднимали тему о возвращении команды в КХЛ, но вопрос, как правило, повисал в воздухе. Ситуация изменилась в октябре прошлого года, когда губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным затронул этот вопрос. Глава государства поддержал инициативу региональных властей по возвращению команды в элиту российского хоккея и поручил губернатору и минспорта Самарской области подготовить клуб для выхода в КХЛ.

За последние два года "Лада" существенно подтянулась по всем пунктам рейтинга хоккейных клубов. В том числе играя второй год под руководством опытного тренера Валерия Белова, по данным Высшей хоккейной лиги, "Лада" отличается лучшей в ВХЛ посещаемостью.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что "Лада-Арену" приведут в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ и выполнения клубом условий допуска к чемпионату, установленных правовым регламентом КХЛ, в августе. По ее словам, правительством Самарской области принято решение о выделении в 2023 г. дополнительных средств из областного бюджета на приобретение травмобезопасного хоккейного борта с защитным ограждением из акрила, спортивного освещения, машины для уборки и заливки льда, на дооснащение системы "Видеогол" и прочие мероприятия.

Всего в составе участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне 2023/2024 утверждены 23 клуба.

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