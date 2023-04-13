Самарский университет им. Королёва представил на конгрессе "Сфера-2023" свои компетенции по созданию малых космических аппаратов ДЗЗ

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва представил на конгрессе "Сфера" свои компетенции по созданию малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) на базе унифицированных платформ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ежегодный конгресс "Сфера", организатором которого выступает Госкорпорация "Роскосмос", проводится в московском ЦВК "Экспоцентр" совместно с XVI Международным навигационным форумом, международной выставкой информационных и коммуникационных технологий "Связь-2023" и экспозицией навигационных систем, технологий и услуг "Навитех".

Как сообщил Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва, сейчас компетенции вуза по разработке унифицированных космических платформ сосредоточены в контуре Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ). Она создана в университете в рамках федерального проекта, и одним из трех индустриальных партнеров ПИАШ является АО "Ракетно-космический центр "Прогресс".

Иван Ткаченко выделил несколько основных задач, которые необходимо решить при переходе космической отрасли России от единичного производства малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли к массовому.

Во-первых, нужно предложить проектно-конструкторские решения, позволяющие адаптировать типовую унифицированную платформу МКА ДЗЗ к серийному роботизированному производству.

А во-вторых, необходимо разработать технологические решения по нескольким ключевым направлениям — таким, как изготовление и сборка МКА ДЗЗ, автоматизированное хранение входящих компонентов и материалов, автоматизированная транспортировка деталей и корпусов МКА между производственными участками, а также контроль и испытания МКА.

"Все эти задачи являются составными частями более масштабной фронтирной задачи, которая поставлена перед нашей Передовой инженерной аэрокосмической школой. В рамках этого проекта нам предстоит разработать технологии интегрированной реальности, которые обеспечат сокращение сроков проектирования и производства глобально конкурентной продукции", — пояснил Иван Ткаченко.

Инфраструктурной базой для реализации этого проекта стал производственно-испытательный комплекс малых космических аппаратов, созданный совместно Самарским университетом им. Королёва и РКЦ "Прогресс" в рамках постановления Правительства РФ № 218.

"Модернизация этого комплекса для запуска роботизированного интеллектуального производства МКА ДЗЗ — одна из главных научно-производственных задач нашей Передовой инженерной аэрокосмической школы. А образовательная повестка школы сфокусирована на подготовке современных специалистов, обеспечивающих функционирование таких производств нового типа", — отметил Иван Ткаченко.

Он сообщил, что в области разработки маломассогабаритных унифицированных космических платформ Самарский университет им. Королёва накопил внушительный научно-технический задел. Его основы были заложены в процессе работы над малыми спутниками "АИСТ" первой серии, которые в 2013 году сформировали университетскую орбитальную группировку.

Следующим шагом стало создание в содружестве с РКЦ "Прогресс" малого космического аппарата ДЗЗ "АИСТ-2Д", который выведен на орбиту в апреле 2016 года в ходе первого запуска с космодрома Восточный и функционирует до настоящего времени. "АИСТ-2Д" стал платформой для разработки и изготовления в РКЦ "Прогресс" группировки аппаратов стереоскопической съемки "АИСТ-2Т".

Затем в развитие имеющегося задела в 2021 году Самарским университетом им. Королёва разработана и запатентована маломассогабаритная космическая платформа "АИСТ-3", на базе которой можно оперативно создать линейку МКА различного назначения.

"Сегодня "Роскосмос" выстраивает индустриальную модель серийного производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации. Такой подход объявлен одним из приоритетов развития ракетно-космической отрасли. В связи с этим разработка прогрессивных конструкторско-технологических и организационно-технических решений, реализующих эти принципы в производстве малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли является важной научной и научно-технической задачей, способствующей реализации федерального проекта "Сфера". Наш университет активно включился в эту работу", — подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.