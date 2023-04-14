В сгоревшем доме под Тольятти нашли погибшего мужчину

В четверг, 13 апреля, примерно в 22:15, начался пожар на ул. Советской, 29 в с. Кирилловка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел дом на площади 33 кв. м. 13 человек, в том числе добровольная пожарная команда с. Новая Бинарадка, ликвидировали возгорание в 2:26.

При тушении пожара обнаружили тело погибшего, его личные данные и обстоятельства гибели устанавливают.