Гендиректор ХК "Лада" о возвращении клуба в КХЛ: "В Тольятти настоящий праздник"

Руководство хоккейной "Лады" поблагодарило губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за решение вопроса по возвращению клуба в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"От лица клуба и болельщиков команды хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за внимание к нашему клубу и ту колоссальную работу, которую он проделал для возвращения "Лады" в КХЛ. В сентябре прошлого года на встрече с командой губернатор сказал, что сделает все возможное, все, что в его силах, чтобы вернуть клуб в КХЛ. Это обещание Дмитрий Игоревич выполнил и это подчеркивает, что он человек слова и дела", — считает генеральный директор ХК "Лада" Александр Чеботарев.

В четверг, 13 апреля, совет директоров Континентальной хоккейной лиги одобрил заявку "Лады" о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024. Возвращение тольяттинского клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке президента РФ Владимира Путина.

"Можно точно утверждать, что если бы не Дмитрий Игоревич, его вовлеченность в судьбу "Лады" и всего Тольятти, умение отстаивать интересы города и региона на самом высоком федеральном уровне, то решить вопрос с заявкой команды в КХЛ было бы невозможно. Он лично вел переговоры с руководством КХЛ и АвтоВАЗа, Министерства спорта России. Губернатор обсуждал вопросы развития хоккейного клуба "Лада" с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, нашел нужные аргументы, заручился его поддержкой, — отметил гендиректор "Лады". — Не помню, когда в принципе глава Самарской области так отстаивал интересы хоккейной "Лады" и на таком уровне. Дмитрий Игоревич организовал работу по выполнению клубом требований лиги, решил ключевые для этого вопросы. Он держал процесс заявки "Лады" в КХЛ на личном контроле. Все это позволило клубу в итоге получить одобрение совета директоров КХЛ".

Александр Чеботарев подчеркнул, что возвращение "Лады" в Континентальную хоккейную лигу — знаковое событие для клуба, Тольятти и всей Самарской области: "Очень ждали этого решения многочисленные болельщики команды, ветераны хоккея, тренеры, юные спортсмены, родители детей, которые занимаются хоккеем. Не преувеличу, если скажу, что в Тольятти настоящий праздник. Мы сделаем все возможное, чтобы в предстоящем сезоне "Лада" дарила как можно больше таких позитивных эмоций".

Напомним, в начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 г., губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению "Лады" в Континентальную хоккейную лигу. "То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы "Лада" играла в КХЛ", — сказал тогда глава региона. Губернатор лично обсуждал ключевые вопросы с лигой, руководством АвтоВАЗа, титульным спонсором команды, министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК "Лада" Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой президента страны.