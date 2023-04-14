Самарский университет им. Королёва и компания "Спутникс" подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение поможет объединить усилия сторон и ускорить внедрение инновационной гиперспектральной аппаратуры в практику дистанционного зондирования Земли.

13 апреля в столичном ЦВК "Экспоцентр" на полях III конгресса "Сфера", организатором которого выступает Госкорпорация "Роскосмос", подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королёва и компанией "СПУТНИКС" ("Спутниковые инновационные космические системы"). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Компания входит в структуру АФК "Система" и специализируется на разработке микроспутниковых CubeSat-платформ, систем ориентации и стабилизации для них и стендов для их наземных испытаний, а также аппаратуры и программного обеспечения для связи со спутниками.

В рамках соглашения планируется объединить усилия для научных исследований в космической сфере. В частности, компания "СПУТНИКС" готова предоставить материально-техническое обеспечение для разработки обучающего комплекта на основе гиперспектральной камеры высокого пространственного разрешения и космического аппарата типа CubeSat для решения задач дистанционного зондирования Земли.

"Соглашение позволит нам расширять взаимодействие с компанией "СПУТНИКС". В частности, университет планирует приобрести у нее готовые спутниковые CubeSat-платформы для установки на них гиперспектрального оборудования, разработанного нашими учеными, чтобы испытывать его в космосе. Такое решение не только ускорит процесс доводки и совершенствования наших гиперспектрометров, но и расширит университетскую орбитальную группировку", — пояснил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Со своей стороны университет привлекает к исследованиям собственные научно-исследовательские коллективы и создает условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе благодаря использованию в образовательном процессе информации, поступающей от расширенной университетской спутниковой группировки, а также благодаря участию студентов в научных исследованиях.

"Соглашение выводит наше многолетнее сотрудничество с Самарским университетом им. Королёва на новый уровень. Мы уже сделали совместно два космических аппарата, скоро появится третий, и мы хорошо представляем траекторию дальнейшего совместного движения.

Нам очень важно использовать научный, технологический и кадровый потенциал Самарского университета им. Королёва. Потому что идеи, которые в нем рождаются, они уникальны. Их интересно реализовывать, они имеют прикладное, практическое применение и экономическую перспективу", — подчеркнул Владислав Иваненко, генеральный директор ООО "Спутникс".