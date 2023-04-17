Лидия Рогожинская наградила гонщиков "Мега-Лады"

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба "Мега-Лада".

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" прошла торжественная церемония вручения медалей по итогам командных чемпионатов России по мотоциклетному спорту (гонки на льду, класс 500) сезона 2022/2023 гг.

В турнире среди команд Высшей лиги безоговорочную победу одержал клуб "Мега-Лада-2" (Сайдуллин Игорь, Хужин Иван, Свитек Симон, главный тренер Кургускин Олег, тренер Белоусов Виталий, техники-механики — Голошейкин Данила, Сайдуллин Евгений, Зубков Арсений, Агальцов Сергей) и завоевал право выйти в Суперлигу.

В чемпионате Суперлиги тольяттинцы (Иванов Даниил, Кононов Игорь, Толокнов Никита, Сайдуллин Игорь, главный тренер Кургускин Олег, техники-механики — Кургузскин Евгений,

Поленок Сергей, Зуев Семен) выиграли серебряные медали, уступив первое место уфимской команде "Башкортостан".

Впереди у команд гаревый сезон, который стартует 25 мая в Тольятти на спидвейных треках СТК имени Анатолия Степанова.