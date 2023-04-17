16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лидия Рогожинская наградила гонщиков "Мега-Лады" "Мега-Лада" - серебряный призер командного чемпионата страны по мотогонкам на льду Даниил Иванов стал серебряным призером Кубка России по мотогонкам на льду Тольяттинец Игорь Кононов - бронзовый призер личного чемпионата России по мотогонкам на льду Тольяттинцы - призеры этапа личного чемпионата страны по мотогонкам на льду

Экстремальный спорт Спорт

Лидия Рогожинская наградила гонщиков "Мега-Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба "Мега-Лада".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" прошла торжественная церемония вручения медалей по итогам командных чемпионатов России по мотоциклетному спорту (гонки на льду, класс 500) сезона 2022/2023 гг.

В турнире среди команд Высшей лиги безоговорочную победу одержал клуб "Мега-Лада-2" (Сайдуллин Игорь, Хужин Иван, Свитек Симон, главный тренер Кургускин Олег, тренер Белоусов Виталий, техники-механики — Голошейкин Данила, Сайдуллин Евгений, Зубков Арсений, Агальцов Сергей) и завоевал право выйти в Суперлигу.

В чемпионате Суперлиги тольяттинцы (Иванов Даниил, Кононов Игорь, Толокнов Никита, Сайдуллин Игорь, главный тренер Кургускин Олег, техники-механики — Кургузскин Евгений,
Поленок Сергей, Зуев Семен) выиграли серебряные медали, уступив первое место уфимской команде "Башкортостан".

Впереди у команд гаревый сезон, который стартует 25 мая в Тольятти на спидвейных треках СТК имени Анатолия Степанова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30