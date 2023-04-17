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Происшествия

71 пьяного водителя поймали на дорогах Самарской области за три дня

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 14 по 16 апреля, сотрудники ГИБДД, задержали 71 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы выявили более 2300 различных нарушений ПДД. Например, 13 человек сели за руль без водительских прав, 424 — нарушили правила тонировки. 62 водителя неправильно перевозили детей, а 286 — решили не пользоваться ремнями безопасности.

Также за разные нарушения к ответственности привлекли 11 мотоциклистов.

Кроме того, 85 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 193 раза.

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