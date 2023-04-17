В музее-галерее "Заварка" отметят День всемирного наследия

С 18 апреля по 23 апреля в музее-галерее "Заварка" (Самара, ул. Самарская, 207а) будут отмечать Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия.

18 апреля, в 17:00, в галерее покажут фильм (12+) о Всемирном наследии и самарских объектах культурного наследия, а в 18:00 пройдет лекция (12+) о Международном дне памятников и исторических мест, объектах ЮНЕСКО и сохранении регионального наследия. Ее проведет Иван Стафеев, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Неделя празднования Дня культурного наследия совпадает с пасхальной. 21 апреля (пятница) в 20:00 состоится пасхальный концерт (6+) камерного хора Solaris.

В выходные в "Заварке" запланированы мастер-классы в рамках празднования Дня всемирного наследия. Изготовить из мозаики объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Кижский погост" можно будет 22 апреля в 16:00 и 23 апреля в 13:00. Мастер-классы (6+) проведет художник по стеклу и мозаичист Алена Медведева.

Сейчас в "Заварке" проходит выставка "Самарские наличники". На этой неделе в Самару приедет российский эксперт, основатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов. Он прочитает в "Заварке" две лекции: 19 апреля в 19:00 расскажет об истории деревянного наличника и 20 апреля в 16:00 — о национальных традициях резьбы (обе 12+).

Кроме того, каждые выходные по выставке проводятся экскурсии. На этой неделе детские экскурсии (6+) пройдут 22 апреля в 12:00 и 15:00, а экскурсии для более взрослой публики (12+) — 23 апреля 13:30 и 15:00.

Вход на все мероприятия свободный, но требуется обязательная предварительная запись.