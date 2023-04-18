В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки

Во вторник, 18 апреля, губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи - всего 105 автомобилей - в больницы и поликлиники. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".

"Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений, - подчеркнул глава региона, отметив небывалые темы укрепления материально-технической базы системы здравоохранения. - За последние годы закуплено 14 тысяч единиц медицинского оборудования, 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировано, построено большое количество новых зданий лечебных учреждений. То, что мы сделали в последние годы по обновлению автомобильного парка, в первую очередь, скорой и неотложной помощи, говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах "золотого часа" и спасать жизни людей".

Сегодня на службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин Лада Гранта, 14 Лада Нива, также, как и 11 автомобилей скорой медицинской помощи. "Очень рады тому, что в наш Волжский район поступили новые современные автомобили со всем необходимым оборудованием внутри для оказания помощи жителям", - поделился впечатлением водитель "скорой" Денис Кутуков.

"Мой автомобиль изготовлен на базе полноприводной Лада Нива. Машина полностью укомплектована. Здесь есть кресла для фельдшеров, как в машинах скорой медицинской помощи, есть каталка. Таких машин на службе у нашей тольяттинской больницы еще не было", - отметил водитель автомобиля неотложной помощи Ирек Хусаинов.

"Мы сегодня получаем сразу два автомобиля Лада Гранта - для мобильных бригад и врачей, которые будут обслуживать пациентов дома, а также Лада Нива с носилками, возможностью перемещения нетранспортабельных пациентов на проведение процедур. Мы эти машины очень ждали. Спасибо губернатору, правительству региона, которые помогают нам с обновлением машин. Водители довольны, медицинский персонал - тоже. А главное - мы можем оказывать своевременную медицинскую помощь. За последние годы мы достигли многого", - поделилась главный врач Самарской городской больницы № 5 Ольга Чуйкова.

Губернатор заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в регионе продолжится. Всего за последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи.

"За последние годы мы передали около 700 новых автомобилей, держим норматив. Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем этот уровень, высокую планку, которую мы себе задали, мы обязательно будем поддерживать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель региона уверен, что переданные сегодня автомобили будут серьезным подспорьем в работе медиков - в их высоком служении людям.

"Самое главное богатство самарской земли - это талантливые, ответственные, трудолюбивые люди. Система здравоохранения, конечно, это не техника и не автомобили, это - врачи, фельдшеры, водители, медицинские сестры, санитары и санитарочки. Вот это главное богатство нашей системы здравоохранения. Мы только помогаем в том, чтобы вы и свои таланты смогли воплотить в жизнь и помочь людям. Спасибо вам за это", - подчеркнул Дмитрий Азаров.