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Муниципалитеты Власть и политика

Многодетная семья из Тольятти получила ключи от новой квартиры

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 апреля семье, в которой подрастает шестеро детей, предоставили просторную квартиру в Автограде.

Фото: предоставлено автором

Когда некоторое время назад молодой отец, глава многодетного семейства, обратился за помощью в администрацию Тольятти, выяснилось, что Станислав работает в муниципальном учреждении — Культурном центре "Автоград", в отделе по обслуживанию сцены. По закону работники культуры обеспечиваются служебным жильем. И департамент по управлению муниципальным имуществом помог решить жилищный вопрос этой семье: им выделили трехкомнатную квартиру на первом этаже 16-этажки Автозаводского района.

До этого момента семья ютилась в однокомнатной квартире, которая им не принадлежала. При этом в ней подрастали четыре девочки и два мальчика. Самой младшей девочке исполнилось 4 года, а самому старшему мальчику — 11 лет.

Глава Тольятти Николай Ренц, приехавший лично вручить этой семье ключи от квартиры, сказал: "Поздравляю вас с новой квартирой. Ведь это не только удобства, но также и шанс спокойно расти и развиваться детям. Надеюсь, вам здесь будет хорошо и уютно".

Во время встречи глава города внимательно осмотрел квартиру. В ней был выполнен ремонт. Николай Ренц поблагодарил департамент городского хозяйства и его руководителя Максима Кузахметова за качественную подготовку помещений для проживания. Благодаря помощи Николая Спивакова, руководителя "Автовазтранса", в квартире уже появились микроволновая печь, холодильник, утюг, гладильная доска, чайник. Правда, еще не хватает шкафов, столов и стульев, стиральной машины, но все это в скором времени обстановка и бытовая техника появятся.

"Главное сделано, остались некоторые детали. Думаю, мы все сможем решить, ведь мир не без добрых людей. Искренне рад за эту семью и надеюсь, что все у них будет хорошо", — сказал глава Тольятти.

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