Первый спутник "АИСТ" Самарского университета провел на околоземной орбите 10 лет

19 апреля 2013 года ракета-носитель "Союз-2-1а" доставила на орбиту малоразмерный космический аппарат "АИСТ" — совместный проект Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва и РКЦ "Прогресс". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"АИСТ" первой серии — это космический аппарат кубической формы с размерами 400×500×600 мм и массой 39 кг. 21 апреля 2013 года он успешно отстыковался от "БИОНА-М1", бывшего основной нагрузкой запуска, и перешел на собственную околокруговую орбиту высотой около 570 км и наклонением 64,9°. Такая схема запуска была осуществлена впервые в мире. С 22 апреля 2013 года с борта "АИСТа" стала поступать телеметрическая информация. Расчетный срок службы спутника составлял 3 года, однако связь с ним не потеряна и до настоящего времени, хотя сейчас возможности аппарата значительно снизились из-за деградации солнечных батарей.

Идея отправить в космос собственный спутник появилась в студенческой среде. В 2006 году эта инициатива была организационно оформлена. В структуре университета появился Молодежный научно-инновационный центр, который координировал работу по этому проекту внутри вуза. Аналогичная структура была создана и в РКЦ "Прогресс".

Прецедент в истории университета уже был: в конце 1980-х четверо дипломников вместе с преподавателями и научными сотрудниками университета и межвузовского НТЦ "Наука" участвовали в разработке простейших, но очень нужных в тот момент искусственных спутников "ПИОН" (Пассивный искусственный объект наблюдения). Шесть таких "шариков" в 1989–1992 годах были выведены на разные орбиты и дали ценнейшую информацию для расчётов неуправляемого спуска космических объектов в атмосфере Земли. Теперь же было предложено создать полноценный спутник с собственной энергетикой и научной аппаратурой.

Название серии космических аппаратов "АИСТ" предложил один из активных участников проекта доцент Александр Прохоров. Эта аббревиатура расшифровывается как "Авиационный институт" — до 1990 года Самарский университет назывался Куйбышевским авиационным институтом, и логотипом его был аист на фоне восходящего солнца.

Проект поддержал академик Виктор Сойфер, который в тот момент был ректором (сейчас президент Самарского университета им. Королёва). Эту эстафету принял следующий ректор — академик Евгений Шахматов (сейчас научный руководитель университета).

Созданием, как сейчас принято говорить, спутниковой платформы занимался коллектив под руководством профессора Вадима Салмина. Разработку комплекса научной аппаратуры возглавил профессор Николай Семкин.

Проект "АИСТ" должен был решить несколько задач. Во-первых, привлечь к созданию перспективных образцов космической техники молодежь университета и РКЦ "Прогресс". Во-вторых, создание унифицированной малогабаритной космической платформы массой до 50 кг должно была помочь космическому предприятию, где всё было настроено на создание аппаратов массой в несколько тонн, приобрести опыт разработки и изготовления малогабаритных спутников. В-третьих, как сам проект, так и его результаты должны были стать частью образовательного и исследовательского процессов в Самарском университете им. Королёва. В-четвертых, проект "АИСТ" должен был решить ряд серьезных научно-технических задач. Для спутника были разработаны комплекты научной аппаратуры "МАГКОМ" и "МЕТЕОР". Все эти задачи были успешно решены.

Студенты и молодые сотрудники РКЦ "Прогресс" стали главной движущей силой проекта. Со стороны предприятия проект курировал молодежный сектор во главе с Сергеем Сафроновым, который только что защитил диплом в Самарском университете им. Королёва и пришел работать на "Прогресс". Значительная часть заводчан, участвовавших в проекте — также выпускники университета. Сложилось тесное многолетнее сотрудничество поколений: вчерашний студент, трудоустраиваясь на предприятие, продолжал работать над проектом, но уже в статусе инженера на производстве, а его младшие коллеги оставались в вузе.

Отбор кадров для участия в проекте был живым процессом. Возраст, специализация обучающегося роли не играли. Координаторы проекта обеспечивали доступ студентов на производство и консультировали их. Главное отличие от стандартной схемы обучения было в том, что обычно студент Самарского университета впервые приходил в РКЦ "Прогресс" на производственную практику после четвертого курса. А для участников проекта "АИСТ" практика начиналась сразу, и сразу становилась частью учебного процесса.

Этот подход полностью соответствовал общей концепции подготовки студентов Самарского университета им. Королёва, которая выражена в формуле "Образование через исследование".

С августа 2015 года, когда в университете открылся Наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами, РКЦ "Прогресс" полностью передал управление "АИСТами" первой серии Самарскому университету им. Королёва. С этого момента ученые, аспиранты и студенты самостоятельно формируют программу полета спутника и планируют эксперименты на его борту.

В частности, с помощью аппаратуры "МАГКОМ" велся мониторинг магнитного поля Земли и исследовались проблемы микрогравитации. Одним из рабочих режимов был режим компенсации низкочастотной составляющей микроускорений на борту аппарата.

Научная аппаратура "МЕТЕОР" исследовала поведение высокоскоростных механических частиц естественного и искусственного происхождения (микрометеороидов), оценивала их массу и скорость, а также исследовала уровень электризации аппарата и динамику изменения поверхностного заряда.

За прошедшие с момента начала работы космического аппарата десять лет был накоплен настолько значительный массив телеметрической и научной информации, что ее изучение продолжается и сегодня. Результаты работы космического аппарата опубликованы в российских и международных высокорейтинговых журналах. Защищены 12 кандидатских работ и более 100 выпускных работ студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры Самарского университета им. Королёва.

Проект "АИСТ" позволил университету сформировать собственную орбитальную группировку. А для содружества Самарского университета им. Королёва и РКЦ "Прогресс" создание такой группировки из двух скромных научных "АИСТов" стало трамплином для разработки линейки малогабаритных спутников дистанционного зондирования Земли "АИСТ-2Д", "АИСТ-2Т", других аппаратов, которые сейчас проектируются.

В 2021 году ученые Самарского университета разработали и запатентовали унифицированную космическую платформу "АИСТ-3". Это следующий шаг в развитии идей, заложенных проектом "АИСТ".