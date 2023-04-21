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Музеи и выставки Культура

В Тольятти обновят художественный музей

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в Тольяттинском художественном музее (ТХМ), ставшем победителем грантового конкурса ПАО "Татнефть", пройдут масштабные ремонтные работы. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

В музее заменят фасадное остекление, проведут работы по устройству эпоксидного наливного пола, восстановят систему кондиционирования и дооснастят ее, модернизируют систему отопления, установят инновационное освещение и заменят конструкции для размещения экспозиции.

Задача проекта — создать комфортную среду для посетителей музея и обеспечить необходимые условия для хранения и экспонирования художественных ценностей.

"В апреле стартовал первый этап реализации проекта, и в ближайшем будущем Тольяттинский художественный музей ждут серьезные преобразования, — отметил руководитель ООО "Индустриальный парк" (ПАО "Татнефть") Дмитрий Шевелев. — Это очень важный проект для всего города, его осуществление порадует всех горожан".

В рабочей встрече по обсуждению хода работ в ТХМ приняли участие директор музея Марина Баранова, инициатор проекта — руководитель департамента культуры администрации г. о. Тольятти Марина Козлова и представитель попечительского совета ТХМ Василий Воронской.

Работы по входной группе и фасаду здания планируется провести в 2024 году при условии подачи музеем заявки на очередной Конкурс грантов в 2023 году и защиты проекта.

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